国产化存储新趋势：SDS引领全新未来

企业级存储市场竞争一直非常激烈，眼观全球企业级存储市场，传统磁盘阵列市场一直处于非常平淡的时期，而来自闪存和SDS，以及超融合的全新架构和技术的刺激下，使得全球企业级存储市场呈现出来了一派新的面貌。

企业级存储市场竞争一直非常激烈，眼观全球企业级存储市场，传统磁盘阵列市场一直处于非常平淡的时期，而来自闪存和SDS，以及超融合的全新架构和技术的刺激下，使得全球企业级存储市场呈现出来了一派新的面貌。

同样的，在中国企业级存储市场，也面临着这样的全新变化，据不完全统计，中国从事SDS（软件定义存储）的相关厂商不下40家。

有分析认为：国产化存储已经获得了国策、技术、生态三个重要的发展“窗口”。

在国策窗口下，“自主可控、安全可信、高效可用”已成为信息系统规划和建设的战略目标，并且作为信息系统整体安全的重要组成部分，信息存储系统的安全要求也被提升到了全新的高度。

在技术窗口下，软件定义是全球数据中心发展趋势，也是新的起跑点，国内公司可以围绕软件定义存储，专注存储软件的开发及优化，实现弯道超车。

在生态窗口下，国产化CPU、芯片、整机、BIOS、OS已具备成熟的商用条件，其外国产化数据库、中间件已开始大量使用。在底层基础和上层应用都已相对成熟的情况下，国产化存储的发展可谓适逢其时。

作为一直专注于国产化"软件定义智能存储"研发及技术服务的北京大道云行科技有限公司（TaoCloud），从一开始，就立足SDS生态体系，依托合作伙伴的相互合作，共同推进SDS整体战略的实施。

为此，大道云行依靠自身在存储领域的长期专注和技术团队在多个国产化存储应用中的产品交付经验，立足自主研发和本土化服务，帮助客户针对国产化应用场景进行深度定制，立志成为国产化分布式智能存储的优秀代表。

目前，在存储国产化领域，大道云行取得了四个方面的显著进展。

一是，重点推出了国产化分布式存储SSAN Guard/XDFS Guard；

二是，已成为多家企业、科研单位在国产化存储领域的重要合作伙伴；

三是，在刚刚闭幕的国防展中，与合作伙伴联合展出的国产化存储及应用方案受到广泛关注；

四是，SDS产品在多个国产化试点项目中投入使用，包括政府等重要领域。

2017年5月，大道云行携手国产处理器和国产操作系统的生态伙伴，正式发布基于飞腾FT1500A/16处理器和银河麒麟Kylin OS的纯国产化Server SAN存储系统SSAN Guard（分布式块存储、Server SAN）。同时TaoCloud XDFS Guard（分布式文件存储、集群NAS）也集成到了飞腾处理器和银河麒麟OS平台中，从而，形成了完整意义上的纯国产化分布式存储系统，具有明显的安全可控特征。

目前，TaoCloud Guard系列国产化定义存储软件可适配的国产化服务器平台包括联想飞腾，长城飞腾等，后续将积极适配申威和龙芯系列服务器平台。

2017年6月19日至21日，大道云行携手联想在2017第六届国防信息装备展上，现场展示了最新推出的纯国产化飞腾服务器平台，以及在该服务器平台上构建的软件定义存储及超融合HT系列产品及方案，该方案主要面向军用及自主可控市场，为国防信息化和国家信息安全保驾护航。

从现场展示来看，联想基于飞腾FT1500A/16处理器和银河麒麟操作系统的自主可控服务器，具有与国际顶尖服务器一样的质量和可靠性。而集成了HT-SSAN分布式块存储和HT-XDFS分布式文件存储软件的整体方案，不仅完全自主可控，同时基于超融合基础架构，丰富了用户在软件定义数据中心领域的创新方案选择。

国产化软件定义智能存储TaoCloud SSAN／XDFS Guard系列，传承了TaoCloud软件定义存储的设计思想和功能实现，并高效适配了国产化软硬件技术堆栈，可帮助军队军工、政府、公安、科研教育、公共卫生、企业等领域客户提供安全、高效、智能的纯国产化软件定义存储，为国家信息安全保驾护航。

TaoCloud SSAN／XDFS Guard系列国产化软件定义存储具备高安全、高可靠、高性能、高扩展、高灵活的“五高”特性与优势。

首先，有机融入了完全自主的国产化技术堆栈，包括芯片、操作系统、存储软件。

其次，采用X86分布式架构，内置副本或纠删码机制，在保障用户数据不丢的情况下，业务服务不停机。

再次，基于开放的分布式架构，面向国产化操作系统和芯片有着持续深入的优化，在安全可靠的前提下提供高效的存储服务。

再者，该SDS方案可从2节点配置起步，并可以实现在线按需灵活扩展，用户在不停机的情况下，实现大规模存储集群的扩展。

最值得一提的是，该SDS方案根据中国用户的需求，具备可定制的功能、权限、命令行及API接口，以纯软件交付模式帮助用户实现灵活部署。

不过，国产化如此重要，大家也谈得比较多了，如何简单而准确地理解国产化存储的定义呢？

大道云行认为一套高效适用的国产化存储应具备以下七大特征:

一是分布式按需扩展；二是具备标准接口并支持各类国产化操作系统和虚拟化系统；三是具备高性能优势，提升单位存储空间效能，适应移动存储和特定空间的存储应用环境；四是具备纠删码支持，大幅降低磁盘、设备、机架和能耗需求；五是内置智能的温度和能耗控制；六是支持各类加固机型、宽温SSD、支持SSD自毁等特性；七是支持存储加密、三员分立、操作回溯，行为审计等功能。

随着用户数字化转型的大潮已来，国产化SDS带来的安全、高效、智能、灵活的优势，不仅可以提供更多种类的自主可控存储和超融合基础架构方案，同时在国产化存储新趋势的带动下，必将成为更多中国企业级存储用户的全新选择，成为支撑其业务转型的最佳帮手，实现国产存储弯道超车的夙愿，引领未来的发展。

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