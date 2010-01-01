助推中国企业IT云化转型，新炬网络亮相国际信息博览会

作为中国企业级PaaS云服务领导者的新炬网络，与上海市云计算产业促进中心及多家上海主流云企，精彩亮相博览会，并现场展示了新炬网络在企业级PaaS云、敏捷运维、数据资产管理等领域推出的世界级产品及本地化服务。

6月28日，为期三天的“2017上海国际信息消费博览会”盛大开幕。本届博览会乃“2017上海国际信息消费节”的核心活动，汇聚了众多国内外知名企业。作为中国企业级PaaS云服务领导者的新炬网络，与上海市云计算产业促进中心及多家上海主流云企，精彩亮相博览会，并现场展示了新炬网络在企业级PaaS云、敏捷运维、数据资产管理等领域推出的世界级产品及本地化服务。

本届博览会以“智在必得”为主题，围绕“互联网+”，设立了云计算、人工智能、新一代电商等多个新兴热点展区，全面展现移动互联网创新应用和智能化的信息消费新体验。其中，以新炬网络为代表的多家上海云计算龙头企业于云计算展区以“智慧互联，大展云图”为主题联合参展，吸引了众多参会者驻足咨询。

新炬网络展台工作人员为前来咨询的参会者细心讲解

云计算作为新一轮技术变革的核心，在推动“互联网+”的发展进程中起着举足轻重的关键作用。早在2010年，上海就启动了“云海计划”，是上海针对云计算这一信息技术的第三次浪潮而规划的产业发展蓝图。为积极促进这一蓝图的实施落地，新炬网络基于自身多年云数据中心运维管理经验，研发出助力中国企业IT云转型的产品及解决方案，同时响应上海市云计算产业促进中心的号召，与上海一众云企保持良好互动和紧密交流，共同为“云海计划”注入源源不断的力量。

新炬网络董事兼总裁李灏江先生在接受媒体的专访时表示：目前云计算已成为大趋势，运用到生活的方方面面，主要包括云计算+金融、云计算+医疗、云计算+工业等众多行业。上海作为全国创新典范，也将在云计算方面独占鳌头。而聚焦场景化PaaS云服务市场的新炬网络，已建立起PaaS云规划和实施、数据库云化迁移、应用上云迁移和云运营维护服务一系列配套的服务体系，结合自主研发的DCOS数据中心操作系统、去IOE解决方案、DevOps解决方案等企业级PaaS云产品，致力于从企业自身的困局和应用特点出发，助力中国企业IT云转型的快速落地。

据博览会现场了解，新炬网络除了在云计算领域走在行业前列以外，也是数据资产管理领域的领头羊以及企业级敏捷运维领域的最佳实践者。其在此三大领域研发的世界级产品，得到了电信、金融、电力、政府和航空等行业客户的信赖与好评，而其覆盖全国20多个城市的本地化服务，更是把完善而专业的服务做到了极致。在云计算与大数据引领的时代浪潮下，新炬网络决心通过这种“世界级产品+本地化服务”的双轮驱动模式，帮助客户实现云化转型、提升运维效率和数据价值，助力中国企业在“互联网+”的转型中腾飞。