腾讯云存储：打破框架，放飞硬盘

2017希捷数据+峰会上，希捷提出云存储将是希捷未来的战略之一。为此，希捷邀请其合作伙伴腾讯云，从腾讯云存储实际应用来了解一下云存储需要一个什么样的产品解决方案以及希捷提供了哪些产品以及解决方案。

2017希捷数据+峰会上，希捷提出云存储将是希捷未来的战略之一。为此，希捷邀请其合作伙伴腾讯云，从腾讯云存储实际应用来了解一下云存储需要一个什么样的产品解决方案以及希捷提供了哪些产品以及解决方案。

腾讯云存储产品中心总经理黄炳琪以及希捷科技中国区OEM及云业务总监孙良女士接受了包括至顶网在内的媒体采访。

腾讯云存储产品中心总经理黄炳琪、希捷科技中国区OEM及云业务总监孙良女士

腾讯云架构：打造灵活的积木式架构

随着云业务的高速增长，基于业务和效率的原因，互联网企业包括腾讯等企业对于数据中心建设有了定制化需求，提供灵活的融合和匹配的存储、服务器成为需求，包括计算型的、流量型的、缓存型的、存储型的多种服务器形态。而随着存储的增长，腾讯云需要高密度存储的机型和高物联网的机型，同时针对不同的行业需求，服务器架构需要不同的搭配。比如说备份存储行业，大数据行业，互联网应用行业，需要各种机型配置上更加灵活。

黄炳琪谈到目前腾讯云目前数据中心已经很大程度上取消了机型的概念，只保留了框架概念。在这框架里面可以呈现出一个参数，这样合作伙伴比如希捷，就能够在这个框架里比较灵活地去组装成各种机型，就像乐高积木一样比较灵活地去搭配，实现了从旧有的固定模式转变成了更灵活的模式，实现了在更贴近云、更贴近业务的情况下，更好地提供硬件和整机服务的一种公有云。

云存储的特点：对密度的要求无止境

数据的爆炸式增长，让腾讯云的存储需要变得更加主动。对于存储单个容量越来越大的这个看法，黄炳琪认为首先对于整体的TCO成本来讲，当然是存储密度越大越好，既使是在每GB成本，或者单块硬盘的成本不变或者既使是稍微上涨了的情况下，因为它的机架、电力、散热等整体方面实际上都会有非常大的下降，基本上存储密度提到百分之多少，这些空间就会降低百分之多少，所以这块节省是非常大的，从这个角度上来说，我们对密度的要求无止境的。

同样，容量增大也会带来一些问题，比如如果大量数据都放在一个盘里，会不会产生IO比较集中而导致这块盘的瓶颈；或者当这一个盘坏掉的时候，重新把这个盘换上去，重新平衡的时间会不会特别长，以及数据恢复时间特别长。

黄炳琪认为这是需要在软件、硬件各个方面需要整个生态来共同解决。从硬盘、控制器、管理软件、交换机、带宽等各个方面进行改造。对于希捷这样的硬盘厂商来说，希望对于单盘IOPS方面进行进一步提升。同时在云领域，由于软件算法的不同，腾讯会把热数据分散在不同的盘上，当用户来读一个比较大的数据时，实际上是可以把它分散到不同的盘上去。另外除了存储服务器、软件这方面，在机房的结构会有相应的改造，比如说交换机，还有服务器的网络带宽，从原来的千兆，到现在全万兆覆盖。总体上来说，这是一个系统性的过程，从软件、服务器、硬件、机房到硬盘，是整个链条的调整。

希捷科技中国区OEM及云业务总监 孙良

希捷：从各个角度为用户提供一个存储解决方案

孙良认为，腾讯云面临的存储问题是整个行业都会面临的共性问题。一方面对存储密度、容量的需求是永无止境的。对于其挑战，希捷希望从底层存储的支撑来和腾讯云共同为用户提供一个高速、安全可靠的存储系统，比如希捷的磁盘健康管理项目。在磁盘没有发生问题的时候，就已经全部管理系统，进行预警，像云这种客户的这么高的负载，这么高的使用率，通过磁盘健康管理系统里，它会提前作出预警，提醒目前硬盘的使用的情况和根据你当时装机整个盘的寿命情况，提前实现数据迁移，更换硬盘，然后再去用很灵活的时间，再去做重平衡和评估，这样就避免了很多由于大容量硬盘突然坏掉之后再去做重平衡的时间。

可以看到，腾讯云通过业务的需求以及与合作伙伴的合作，共同为云市场提供一个安全、可靠、高效的云存储能力。实现了更好地满足客户基于云业务和云存储的需求。