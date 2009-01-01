东芝控诉西部数据干预其存储器业务出售活动

面临严重财务困境的东芝公司已经向西部数据发出严正声明，要求后者停止对其存储器业务出售活动的遏制与干预。之所以与西部数据有所关联，是因为东芝旗下存储器业务中的闪存代工设施有部分股权由西部数据公司CEO Steve Milligan所掌握。

面临严重财务困境的东芝公司已经向西部数据发出严正声明，要求后者停止对其存储器业务出售活动的遏制与干预。

之所以与西部数据有所关联，是因为东芝旗下存储器业务中的闪存代工设施有部分股权由西部数据公司CEO Steve Milligan所掌握。

作为一家日本巨头级企业集团，东芝公司在美国设立的核电站建设子公司西屋电气（Westinghouse Electric）遭遇到极为严重的亏损状况，而由此在财务层面上造成的恶劣影响导致整个集团陷入危机。目前西屋电气公司已经申请破产。

业界分析师认为由此带来的财务损失总额约在90亿美元（折合1万亿日元）左右，但东芝公司的审计人员仍未对此作出最终说明。该公司提交了未经审计的业绩结果并面临着净资产为负值的风险，且已经退出东京证券交易所。

为了解决这一危机，东芝方面急需提升现金储备，因此其正努力出售旗下负责NAND芯片与SSD制造的存储器部门——必须承认，此部门运作情况良好且拥有出色的产品（目前戴尔服务器与NetApp阵列皆在使用由此提供的设备）。

根据业内人士的介绍，目前共有四家竞标方给出竞标价码：

西部数据给出1万亿日元（90亿美元）出价

台湾鸿海精密工业（富士康）给出3万亿日元（270亿美元）出价

博通公司给出2.5万亿日元（230亿美元）出价

韩国SK海力士公司给出1万亿日元（90亿美元）出价

就在西部数据公司——其与东芝各拥有NAND代工厂商SanDisk公司的一半股权——发现自己的投标价格无法胜出之后，其旋即向东芝方面发出通告，表示作为签订了合资公司协议的参股方之一，其对于东芝的决策拥有一票否决权。

另据报道，西部数据方面还开始与多家美国风险投资基金以及日本国营基金合作参与投标。

与此同时，西部数据公司CFO Mark Long还公开发布了一项令人意外的声明：“东芝公司目前已经陷入深深的绝望，然而他们在这一非常时期下所作出的非常决策令我们十分困扰。从最初思路来看，绝望的东芝公司只是希望有效应对当前危机，但出售存储器业务的作法只会让问题升级成一场全面的灾难。”

东芝公司对此则有着自己的判断，坚称西部数据公司干涉其运营事务。根据彭博社以及路透社等媒体的报道，东芝公司已经于5月3日向西部数据发出两封函件。

其一来自东芝公司律师，信中指出西部数据对于东芝公司在合资企业中的股份所有权不具备否决权。正如SanDisk可以自由将股权出售给西部数据一样，东芝公司也可以将其股权出售给任何有意的买家。如果西部数据方面仍有异议，东芝方面将通过日本法庭寻求结论。

第二封信则无异于直接给了西部数据一记重拳。如果西部数据未在5月15日之前批准东芝递交的“合并后关系正式化”提案，则东芝公司将不再允许西部数据员工造访其工厂及网络。

评论意见

这一奇怪的纠纷标志着东芝与西部数据之间的关系几乎完全崩溃。西部数据所提供的竞标价显然无法满足东芝公司对于资金的需求。而在另一方面，西部数据则希望能以低于其它竞标方的价格买下东芝公司的存储器业务。在这场对抗当中，西部数据想到利用合同条款支持自身结论，而东芝则快速予以反击。

要解决这个问题，东芝与西部数据双方的CEO必须进行一轮严肃谈判，从而缓和局势并继续推动决策执行。

西部数据公司的作法相当于强行要求一位溺水者使用相对较差的救生衣，且阻止其选择其它效果更好的救生用品。而打算通过法律强夺东芝存储器业务的作法，本身亦表达出西部数据自身的无力。最终，东芝以两封口气强硬的函件证明，西部数据既不了解其当前状况、也不熟悉东芝的企业文化。

这似乎是一项可怕的判断失误，而接下来的情况则更令人奇怪——西部数据能否最终达成自己的目标？抑或是东芝公司手中仍持有赌注，足以将存储器业务卖出个好价钱？