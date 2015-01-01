美光将整体堆栈迁移至Excelero支持下的闪存阵列产品

美光公司正在开发SolidScale，一款全闪存、向外扩展型NVme over Fabrics访问阵列，同时配合Excelero软件以满足各类低延迟与高通量数据访问需求。

美光公司正在开发SolidScale，一款全闪存、向外扩展型NVme over Fabrics访问阵列，同时配合Excelero软件以满足各类低延迟与高通量数据访问需求。

美光方面引入了其SolidScale架构，利用高速RDMA over Converged Ethernet（即经由融合型以太网的RDMA，简称RoCE）结构进行多节点对接以实现对计算及存储资源的低延迟、高速访问，且能够适配即将推出的NVMe over Fabric（简称NVMeoF）标准。

Excelero公司是一家提供NVMe式服务器SAN软件的以色列初创企业，其利用NVMeoF以提高远程节点数据访问速度，并尽可能避免在进行此类数据访问时使用远程节点中的CPU资源。

美光公司基本上是在一台2U x 24托架商用服务器中添加了采用16纳米MLC工艺且具备NVMe接入能力的3.2 TB 9100 SSD，同时运行Excelero RDDA块访问软件，此外亦配备一套Mellanox以太网RoCE结构。这套互连结构采用Spectrum交换机、ConnectX-4适配器以及LinkX线缆。

这套服务器最初主要面向Linux环境进行设计，但在发展路线图中有意扩展至其它环境。美光公司宣称其端到端延迟可低至200微秒以内。

其每节点最大原始存储容量为76.8 TB。根据我们掌握的情况，添加8块驱动器即会占满全部网络链接带宽。美光公司将于今年晚些时候为9100推出后续机型，据称新版本将拥有更高的存储容量，且有可能使用3D NAND SSD。我们猜测届时其可能配合6到7 TB甚至容量更高的驱动器。

SolidScale可用于构建单一融合型高效存储方案，亦可将多个节点共同汇聚为虚拟SAN，且保证其拥有端到端NVMe并运行有Excelero RDDA软件。

美光公司表示，相比之下，Pure公司的FlashArray//X同样在内部采用NVMe，但目前尚无法实现对服务器的NVMe访问能力。经过测试，SolidScale服务器能够实际向外扩展至256节点甚至更多。

美光公司的三节点SolidScale机架挂载集群

性能水平

一套三节点配置方案可提供1090万IOPS。美光公司指出，相较于本地NVMe SSD访问，访问位于远程SolidScale节点当中的数据仅会将延迟提升1%甚至更低——这一结论已经在运行Apache Cassandra的测试中得到证实。

单一SQL Server节点可实现每秒11.1 GB数据传输速率，美光方面表示客户在使用三节点SolidScale集群时将可实现100 GB满载传输速率。

SolidScale集群提供单一窗口管理面板

SolidScale目前正处于早期客户供应阶段，即仅面向美光公司的部分关键性客户及合作伙伴进行供应，用以测试其在现有数据中心环境中的应用程序工作负载运行能力。

下面来聊聊美光的9100 SSD。这款驱动器采用16纳米MLC闪存。今年晚些时候，美光公司应该会利用3D NAND技术推出容量更高的驱动器方案。该公司目前正在发售32层3D NAND芯片，而64层产品则在筹备当中。

这一早期客户供应计划应该会在2018年初转化为以美光品牌进行的正式产品销售。

目前尚不清楚该产品的具体售价。但可以确定的是，其目标市场在于要求低延迟及高性能块数据访问能力的区间，这意味着其对于延迟及性能水平的需求要远远超过常规数据管理服务。而在SolidScale当中，数据管理服务则将由Excelero发展路线图负责实现。

美光公司目前仍在努力进行产品上市协调，同时表示将与销售渠道合作以将SolidScale交付至更多客户手中。如果大家有意参与早期供应计划或者希望成为OEM客户，可通过www.micron.com/solidscale与美光公司进行联系。

这套系统具备硬件中立性，可配合不同的服务器及其组件实现，包括各类网卡与SSD。

美光公司存储业务部门副总裁Darren Thomas认为，SolidScale是其三年工作中的顶峰，而3D NAND技术的实现谱将帮助该解决方案更上一层楼。他已经看到多种让这套初始版本产品实现更高速度水平的方式，包括使用美光内部的其它介质与软件技术成果：“我们还制定了采用Quantx（即3D XPoint）的发展路线，但具体时间尚无法公布。”

SolidScale目前在系统中使用NVMe SSD以实现提速效果，Thomas介绍称“我们估计目前在应用服务器中部署NVMe SSD的企业客户仅能够发挥其IOPS与存储容量的不足50%。”而SolidScale应该能够有效平衡这一差距。

Thomas同时提到，SolidScale亦属于美光存储系统发展路线中的一环，未来还将推出更多其它成果。

美光公司宣称SolidScale能够充分满足在线交易处理、虚拟平台与分析、机器学习及其它应用领域中的低延迟与高数据吞吐量需求。

Excelero软件

SolidScale采用Excelero软件，但从数据服务的角度来看，Excelero的能力还显得比较简陋。根据我们的了解，其未来发展路线图将包括：

重复数据删除与压缩

精简配置

快照

服务质量功能

Kubernetes支持能力

擦除编码

这些功能的引入可能略微影响性能表现，因为相关元数据处理将占用部分CPU周期。而且目前我们还未看到任何与复制功能相关的消息。

Excelero的客户端软件运行在Linux之上且支持KVM虚拟机管理程序。其它虚拟机管理程序的支持能力在理论上亦将逐步推出。顺带一提，美光公司指出其与Excelero已经建立起联合发展路线图。

评论意见

凭借着SolidScale，美光公司已经成为继西部数据及其InfiniFlash之后第二家将垂直集成堆栈迁移至完整规模存储阵列中的闪存代工供应商。

磁盘驱动器供应商希捷公司亦利用其ClusterStor高性能计算阵列与Dot Hill阵列分别进军阵列市场与OEM市场。

美光公司的加入意味着目前市场上至少已经存在18家核心全闪存阵列供应商，其中的原主流厂商包括戴尔、HDS、HPE、华为、IBM、NetApp以及最近加入主流区间的Pure Storage，此外还包括Kaminario、Tegile、Tintri、西部数据等厂商，以及Apeiron、E8、Mangstor与Pavilion Data Systems等初创企业。再有，Nutanix与Pivot3等超融合型基础设施设备供应商也将加入战团，未来预计亦将有更多厂商投身其中。

同时需要指出的是，戴尔公司已经与Excelero达成了经销商合作协议。

就目前来看，这18家参与厂商在未来三年内可能将陆续退出相关市场，而浪潮与Supermicro等服务器供应商则有可能推出自己的NVMe存储阵列方案。东芝公司凭借着其Flashmatrix也很可能成为这一领域中的重要力量。

另外需要强调的是，以三星的代表的其它闪存代工与SSD制造商亦有可能进行堆栈迁移并着手生产自己的存储阵列。很明显，这一市场当中的竞争态势将持续升级。