Nutanix HCI软件将支持HPE服务器 增添设备租赁模式

Nutanix本周三表示，渠道合作伙伴正在使用Nutanix的软件堆栈部署在HPE ProLiant服务器上。Nutanix还首次将其软件能力扩展至思科UCS B系列刀片服务器。

Nutanix本周三表示，渠道合作伙伴正在使用Nutanix的软件堆栈部署在HPE ProLiant服务器上。Nutanix还首次将其软件能力扩展至思科UCS B系列刀片服务器。

另外，Nutanix还推出了超融合基础设施产品的新定价机制，对于那些不愿意购买一体机设备的客户将售卖转变为运营费用。

Nutanix公司产品和技术营销高级总监Greg Smith这次在“满足渠道”方面的举动类似于Nutanix在思科UCS C系列服务器上提供软件堆栈。在这项战略下，渠道合作伙伴在服务器上部署Nutanix软件堆栈而不需要与思科有频繁的互动。

目前HPE和思科与Nutanix都没有建立技术关系，这两家公司都提供他们自己的超融合基础设施一体机。思科主要的产品是HyperFlex，HPE有至少3个超融合基础设施产品家族，包括HC380、SimpliVity 380、以及一款基于VMware VSAN Ready Nodes的产品。

不过，Nutanix通过XC系列与Dell EMC有OEM关系，通过XH系列与联想有OEM关系。Smith表示，Nutanix是一款100%的软件解决方案，运行在行业标准服务器上。Nutanix自己也售卖基于超微硬件的硬件一体机，通过这次增加HPE ProLiant服务器，Nutanix已经认证了自己的软件可以运行在所有全球顶级服务器品牌上。

“通过此举，客户现在可以在企业云上运行Nutanix，可选的服务器厂商包括：戴尔、联想、思科和HPE。这是对我们硬件型号的强有力验证。”Smith这样表示。

Smith表示，因为Nutanix与HPE或者思科都没有技术关系，所以客户无法指望服务器厂商直接支持Nutanix软件。不过通过渠道合作伙伴的支持，这对思科UCS服务器、HPE ProLiant服务器来说都不成问题。

Smith讲到，“我们期望HPE在他们的客户需要Nutanix软件来支撑他们基础设施的时候能够为客户提供帮助。这也是我们与思科在现场支持方面积累的经验。随着客户采用了Nutanix，这也推动着服务器厂商为此提供支持。如果客户很重视解决方案的软件部分，那么就会对Nutanix软件堆栈提出要求，期望能够得到服务器厂商的支持。”

Nth Generation Computing是一家位于圣地亚哥的解决方案提供商、HPE和Nutanix的渠道合作伙伴，该公司首席技术官Dan Molina认为，Nutanix把软件带入HPE服务器的做法是明智的。

“该产品的赢家可能就是像我们这样对双方平台都感兴趣、可以带给客户更多选择的解决方案提供商。HPE将会发现，Nutanix的产品是为ProLiant服务器构建更强大生态系统的一条路径。”

Nutanix和HPE的各种超融合解决方案提供了各种不同选择，Molina讲到，“SimpliVity的差异化始于IO生命周期的开始，在这个阶段它会对数据做重复数据删除和压缩，不管数据复制的频率是怎样，数据量都是尽可能最少的。这是令人难以置信的差异点。与此同时，Nutanix有一个创建已久的架构和强大的市场渗透，我们很高兴能代理所有这些优质的产品。”

Sequel Data Systems是一家位于德克萨斯州奥斯汀的解决方案提供商和HPE渠道合作伙伴公司，该公司总裁Chris Case表示，HPE的SimpliVity 380、HC380和HPE VSAN Ready Nodes卖得很好，他们不急于采用Nutanix软件。

Chris说，“我们把各种选择带给客户，但不会常常与Nutanix针锋相对。也许这是因为Dell EMC是我们的‘后院’。我们看到有很多Dell EMC VSAN和VxRail产品。”

Chris估计不会有太多HPE客户考虑这个Nutanix-on-HPE产品。“客户并不那么在意底层是什么，他们更关注软件的功能。所有厂商都有他们自己的秘密配方。”

Nutanix Go计划下，Nutanix将以经常性的方式提供自己的超融合基础设施一体机，在如何消费IT基础设施方面为客户提供了一种选择，Smith说，“有些客户希望短期购买，能够向上或者向下扩展。有了Nutanix Go，他们就可以短期租赁基础设施，例如六个月。他们可以向上或者向下扩展，或者直接退回，这就变成了收取运营费用的内部部署云解决方案。”

Smith表示，新产品是对客户需求的回应。“CIO和预算所有者希望转移预算以更好地与业务保持一致，而不是做三到五年的采购决策。”

另外，Molina表示，新的Nutanix Go定价的确提供了更多客户选择，“这个行业正在发生变化，客户开始改变他们的采购习惯，从资本支出更多地转向运营费用模式，而这正是受到了云和订阅服务的影响。”