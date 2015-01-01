Aparna云中盒系统可封装10000个核心

据了解，Aparna公司最初的命名是Turbostor，创建于2013年2月，已经走出隐身模式，推出了Orca μCloud产品——一款4U机箱，融合了计算、存储和网络，据Aparna称，它在单一机架内提供最多10000个核心。

欢迎超高密度服务器和NVMe存储初创公司Aparna Systems及其Cloud-in-a-Box系统。

据了解，Aparna公司最初的命名是Turbostor，创建于2013年2月，已经走出隐身模式，推出了Orca μCloud产品——一款4U机箱，融合了计算、存储和网络，据Aparna称，它在单一机架内提供最多10000个核心。4015版本有15个μCloud，4060最多有60个。所以42U机箱内配置10个μCloud，意味着4U 4060迹象内有1000个核心。

Orca μCloud是封装在一个盒子内或者盒子大小的设备内，像一个3.5英寸的硬盘驱动器，功耗布道75瓦，有两个版本：Oserv8有8个核心的Broadwell Xeon处理器，Oserv16是有16个核心。

Oserv16 μServer

这两个版本都有DDR DRAM、双SATA或者NVMe SSD。我们得知，“存储IO是非阻塞结构，支持12Gbps ATA（6Gbps/SSD）和64Gbps NVMe（32Gbps/SSD），延迟分别为10ms和10μs”。

μCloud系统是兼容NEBS的，具有完全容错、不间断、非阻塞的性能，具有以下功能：

• 5个9的可用性

• 双热插拔AC/DC供电

• GPS时钟支持要求精确时间的应用

• 双热插拔双活交换机，提供每个μServer 20Gbps

• 上行容量总共为640Gbps（2个交换机 x 8个端口，每个端口40Gbps）

它可用做裸机系统，或者运行虚拟化的或容器化环境。

Orca μCloud 4060

Aparna称它融合了计算、存储和网络，与现有机架级系统或者刀片服务器组成的集群相比，意味着最多可节省40%的CAPEX和OPEX，减少空间需求，电力需求减少80%。

Orca系统的市场定位是服务于提供商和企业，用于从边缘到核心的关键任务应用。该公司的产品应用广泛，称Orca的“开放软件架构和不间断高性能使得这个Cloud-in-a-Box适合于几乎任何网络、计算或者存储应用，包括雾计算和多访问边缘计算、数据库、数据分析、物联网、人工智能和机器学习。”

Aparna公司首席执行官Sam Mathan表示，他预计“μCloud系统将会特别受边缘计算和聚合应用的欢迎。当然，这些能力对于企业来说同样重要，在企业中，扩展计算和存储资源的能力往往受到数据中心可用空间和能源的限制。”

该公司的其他高管还包括首席技术官Alex Henderson，他是Turbostor的共同创始人，以及软件工程总监Ramana Vakkalagadda。

Aparna投资者包括：

• Divergent Venture Partners

• Vish Mishra, Clearstone Partners

• Sam Mathan

• Kumar Malavalli, 博科创始人

• Sam Srinivasan, 前Cirrus Logic公司首席财务官

我们不知道融资金额是多少，但是据Divergent报道大约是50万美元。

Orca系统机服务器表格

评论

这个可能成为服务器“杀手鲸”的系统似乎依赖于创新封装来实现其核心密度、服务器的高带宽和精确事件时间。4060版本中还具有非常高效的冷却技术，配置了60个16核的至强处理器。

我们不知道存储容量是多少，但猜测不会很多，考虑到Orca μServer中的空间有限。我们这知道它使用了2.5英寸或者M.2规格的闪存存储，Aparna没有说SSD的容量是多少。

此外，我们对它的销售渠道也知之甚少。Aparna刚刚走出隐身模式，有少数一些客户，它的产品看起来像是一个具有精确计时的功能，适合于运营商类型的客户，以及高密度服务器封装。

我们认为这种专注于硬件的初创公司对融资金额的需求必须在500万美元到1000万美元之间。Aparna现在必须售卖掉大量的系统，为A轮风险融资做准备。在Aparna的面前有一座很高的山要攀登，思科、戴尔、HPE、华为、联想和超微等厂商售卖的服务器都是它的竞争对手。如果Aparna可以把服务器CPU这么紧密地封装在一起，那么他们应该可以做到。

Orca μCloud 4015和4060系统，以及Oserv8和Oserv16 μServers都已经开始面向客户出货。入门级配配置的μCloud 4015型号起价为49500美元。