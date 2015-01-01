西部数据运营态势良好，并在磁盘驱动器业务层面给希捷“上了一课”

西部数据营收总额已然接近60亿美元，成功在2017财年第三季度斩获理想收入与利润。

西部数据公司凭借着稳定的磁盘驱动器收入，与强劲的闪存业务收益，成功在2017财年第三季度斩获理想收入与利润，并在存储业务运营方面给希捷公司上了一课。

本季度46亿美元营收远超上年同期的28亿美元，增幅达64.3%——这主要归功于收购SanDisk及其闪存业务。而净收入则为2.84亿美元，亦远高于上年同期的7400万美元。

截至2017财年第三季度，西部数据公司的营收与GAAP净收入图表。

本季度，西部数据通过运营收得10亿美元现金，这意味着其总体现金流、现金等价物以及可出售证券总额已经达到58亿美元。

公司CEO Steve Milligan在一份声明中对这一结果表示赞赏：“我们在第三季度表现出强劲的财务业绩，这利益于我们的团队带来了卓越的运营执行力。另外，健康的市场环境亦在全部NAND产品、高容量企业级与消费级磁盘驱动器领域提供了旺盛的需求。”

那么深入涉足闪存业务的战略是否正确？“自完成对SanDisk公司的收购以来，我们连续三个季度实现了强劲的财务业绩。我们看到自身发展战略不断得到事实验证，而我们亦在持续转型为一家多元化存储产品与技术方案的综合性供应商。”

一耳光打得你抬不起头来，希捷！

Milligan同时表示，西部数据对HGST、SanDisk的整合以及3D NAND技术的升级举措都进行得相当顺利。

公司CFO Mark Long则表示：“数据中心设备与解决方案营收为13亿美元，客户级设备为23亿美元，而客户级解决方案则为10亿美元。我们的营收与上个季度相比仅下滑5%，而一般来讲这两个季度间的营收下滑比例通常为15%。”

西部数据公司在这一季度中制造了4310万块磁盘驱动器，与上年同期基本持平。相比之下，希捷公司本季度的磁盘驱动器制造数量根据我们的计算为3640万块，不及上年同期的3920万块。另外，与希捷方面不同，西部数据公司仍然公布了各细分市场区间内的磁盘驱动器出货量。

将这些数字汇总成图表，我们可以整理出下面这份历史走势图：

各项指标皆有所下降，我们估计这是由于受到闪存与SSD的影响。Long解释称，西部数据公司的“企业级高容量磁盘驱动器业务保持着良好表现，企业级SSD不断增长，而这亦抵消了企业级高性能磁盘驱动器的营收下滑。”

不过公司总裁兼COO Mike Cordano指出，“超大规模客户正越来越多地使用我们的10 TB氦气填充式高容量磁盘驱动器。”西部数据公司已经开始发售12 TB氦气填充式驱动器，其中采用第四代氦气填充技术，且截至目前其总计出货1500万块氦气填充式驱动器产品。

他同时补充称：“客户应用市场对于我们固态驱动器的需求亦在环比提升，这反映出SSD对于PC运行提速的重要意义以及我们客户SSD产品的持续升温，这让我们得以在市场份额层面进一步扩大优势。”

西部数据公司已经开始出货64层3D NAND客户级SSD，并预计这部分产品将得到市场认可。事实上，“我们已经成功将自己的64层3D NAND产品与15纳米X3节点实现了成本交叉。另外，我们现在计划以64层架构为基础，在2017年整个自然年之内将64层3D NAND产品的制造比例提升至总体3D NAND产能的75%以上。”

Cordano亦提到，西部数据公司“在企业级SSD领域拥有持续而稳健的表现。”

那么在未来几个季度之内，我们是否可以认为西部数据公司的闪存业务营收将超越其磁盘营收？

在此次财报电话会议上，Milligan谈到了东芝存储器业务，表示西部数据公司的首要目标在于“保护并维持该合资企业的健康运转，我们认为这是技术行业当中最为成功的合资成果之一，且我们已经在过去十七年当中向其中投入了超过130亿美元; 另外，我们将保护一切与合资企业利益或者资产相关的任何交易活动，且任何一方皆不可在未经我们同意的情况下完成交易; 最后，我们将探索能够同时为西部数据与东芝双方股东带来收益的潜在长期价值空间。”

但他并未就投标相关事务中的情况提供任何细节信息。

西部数据公司预计其下个季度的营收水平将在48亿美元左右，远高于去年同期的35亿美元。这意味着其2017财年全年的营收将达到189.8亿美元，大大超出上年全年的130亿美元。SanDisk带来的营收助益已经非常明显。