借力Dot Hill 希捷出货低成本全闪存阵列

希捷将推出全闪存、全磁盘、混合闪存/磁盘的RealStor阵列。RealStor产品线其实是Dot Hill的产品线，是在2015年8月以6.94亿美元收购Dot Hill。自从收购完成后，Dot Hill被融入希捷的云系统集芯片部门。

希捷将推出全闪存、全磁盘、混合闪存/磁盘的RealStor阵列。

其中RealStor产品线其实是Dot Hill的产品线，是在2015年8月以6.94亿美元收购Dot Hill。希捷为像HPE这样的OEM客户提供磁盘驱动器阵列如AssuredSAN和RealStor 6004，并拥有大量智能存储技术但是并没有赚到很多钱。自从收购完成后，Dot Hill被融入希捷的云系统集芯片部门，变得不是很明显。

RealStor 5005是一款全闪存阵列，希捷将其定位为针对多分支办公环境，这种环境具有高性能且相对较低的容量需求。这个系统在1毫秒延迟下的IOPS为400000，或者300毫秒延迟下的IOPS为300000。

另一款产品是RealStor 4005，有三个版本：全闪存、全磁盘或者混合配置，控制器功率要小于5005。希捷表示，4005适合于视频监控，这种场景下"快速访问一些数据是必要的，但是大量数据仍然是冷数据和未使用的数据"。

RealStor 4005和5005功能表

当需要快速访问的时候，混合型4005中的软件可以把数据实时从磁盘迁移到闪存。

全闪存型RealStor阵列包括4005和5005 AFA两个型号，都是2U的24插槽系统。该系统是基于ASIC的架构，据称在一致的低延迟下可提供可预测的性能水平。

4005配置了24个SATA SSD，最多46TB容量，5005则配置了24个SAS SSD，最多77TB容量，连接性支持8Gbit/s FC、1/10GbitE或者12/6Gbit/s SAS。

混合型/全磁盘型4005是2U、12个插槽，支持3.5英寸驱动器（最多120TB容量）或者2U、24个插槽，支持2.5英寸驱动器（最多48TB容量）。

希捷表示，RealStor 5系列现在已经通过合作伙伴供货，并称全闪存八本具有独特的$/GB成本结构。希捷表示，它在很低的成本点上具有超高性能，我们估计价格相要低于其他全闪存阵列。