希捷郑万成：中国发力闪存颗粒是利好消息

到底存储现状是一个什么情况？希捷的未来数据的把握是一个什么状况？2017年2月22日，希捷全球销售高级副总裁郑万成在新加坡向包括ZD至顶网在内地亚太媒体介绍了希捷对于存储市场发展的看法

ZD至顶网新加坡报道：2017年1月25日发布了希捷的2017财年第二季度财报。第二季度希捷收入29亿美元，同比减少2.9%，环比增加3.5%。净收益为2.97亿美元，相比去年同期的1.65亿美元增加了80%，相比上个季度增加了78%。从财报上看，希捷公司处于一个稳定的经营中，但是我们看到其业务收入大部分来自于HDD，而今天市场的声音是闪存将替代HDD成为数据存储的主流。

到底存储现状是一个什么情况？希捷的未来数据的把握是一个什么状况？2017年2月22日，希捷全球销售和销售运营高级副总裁郑万成在新加坡向包括ZD至顶网在内地亚太媒体介绍了希捷对于存储市场发展的看法。郑万成先生1992年加入希捷，在数据存储领域拥有丰富的经验，其观点可以作为一个新的视角来补充和完善人们对于数据存储的看法。

在郑万成先生看来数据的未来已经发生巨大变化。他认为数据逐渐转变为众多消费者、企业领导者等热衷讨论的前沿问题；数据已不仅仅是科技的衍生品，它已经成为领导者决策过程中非常重要的辅助工具。

（4K和8K图显带来的视觉冲击和数据增长）

希捷现场增强现实（AR）、虚拟现实（VR）展示

就像希捷在现场展示的4K和8K图显，以及增强现实（AR）、虚拟现实（VR）的展示。无一不说明新型技术推动了新数据流的产生。同时物联网、云计算、机器学习技术的发展，数据的增长呈现阶梯式增长。根据思科视觉网络指数（VNI）2015-2020全球IP网络流量报告，2015到2020年，机器对机器间的流量将以44%的年复合增长率增长，并且到2020年，每个月将产生高达6.3ZB的数据量。

消费者和企业等机构正越来越多地使用诸如增强现实（AR）、虚拟现实（VR）头戴产品、无人机、3D打印机、传感器、智能设备、监控系统等在内的新型设备，这也将进一步加快数据的增长速度。

数据一直在增长，作为首个也是业界唯一一个出货超过20亿块硬盘的公司。作为在消费级HDD 企业级HDD、桌面型HDD出货量全球第一的公司，作为全球数据超过40%的数据存储在其设备里的公司。希捷战略如何？郑万成表示公司有着明确的定位，就是核心做数据存储介质HDD，同时不断发力在闪存和消费级品牌LACIE，在系统级层面包括LSI DOT HILL和Xyratex，以及JBOD等产品组合来支持业务的增长。其中在竞争白热化的闪存领域的希捷收购LSI闪存控制器方面以及在大容量SSD研发方面进行了突破。但是不会在软件层面有一些新的动作。

希捷基于数据的判断和自己的优势来进行战略规划，郑万成从营收角度，出货单位量角度，和闪存和HDD增长曲线角度分析未来3到4年HDD带来的收益大于SDD带来的收益。

从单位量来看，在未来3-4年时间HDD的量是SSD的一倍多。但是HDD是一个平缓甚至下滑的曲线。营收来看目前HDD的营收高过SSD的50%，2020年闪存的增长率高于HDD，但是整个存储市场还是呈现增长趋势的。郑万成特别提到中国发力闪存颗粒对于希捷来说是一个利好消息，包括清华紫光成立的长江存储发力3D NAND Flash技术。因为希捷专注在HDD技术和市场，一方面是HDD的市场暂时不会萎缩，一方面闪存市场目前来看竞争激烈。希捷非常看好中国闪存颗粒厂商的加入，在闪存颗粒产能增加的情况下，希捷的闪存产品会获得更多的发展机会。

对于中国市场，郑万成从运营角度和市场角度来分析，从运营战略来看，HDD市场最近几年的出货量单位来看，市场反应是很明显的，就是呈现萎缩的一个趋势。5年前，希捷的每个季度出货量是5000到6000万这个数字，今年是不到四千万。所以单位量大量缩减的情况下，必须要进行磁盘生产的整合。所以关闭苏州工厂，希捷完全是从一个市场运营的角度来考虑的。但是中国和泰国依旧是最为关键的制造基地。

从市场角度看，中国是希捷重要的市场之一。因为中国是全球最大的一个市场，希捷的营收30%来自中国，同时中国市场又是一个保持高速强劲增长的市场。因为云端市场是希捷主要的驱动力，在中国不仅与百度、阿里、腾讯等密切合作。还包括云计算和安防领域包括华为、浪潮、曙光以及海康威视、大华等合作伙伴加强合作。

从希捷的2007的合作伙伴到2017的合作伙伴变化，可以清晰的看到，数据的产生和存储从传统的PC、服务器到今天的云计算、视频监控、互联网。当然图片仅仅展示了部分合作伙伴。

编者按，其实我们看到希捷很敏锐的观察到今天市场数据变化的来源，包括物联网的发展，包括不断出现的各种数据终端设备，包括云计算、视频监控、大数据分析等数据产生的新的机遇。也看到希捷持续与OEM客户合作，与更多云服务提供商和数据中心搭建商合作的愿景。也看到不断在新的存储介质闪存上的发力。其实只要方向明确，那么条条大路通罗马。