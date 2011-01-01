超融合市场竞争白热化 新手陆续入场

超融合基础设施一体机（HCIA）市场现在竞争超级激烈，Dell与Nutanix两架马车之间的竞赛已经吸引来HPE/SimpliVity、NetApp和思科的追赶。

目前，超融合基础设施一体机（HCIA）市场竞争超级激烈，Dell与Nutanix两架马车之间的竞赛已经吸引来HPE/SimpliVity、NetApp和思科的追赶。

回顾上周总共发生了三件事情：

• 思科CEO Chuck Robbins谈到自己的HyperFlex产品："我们当然希望它发展地更快。我们最近发布了有助于一些功能的软件，我认为未来还会推出更多功能，增强我们在这个领域的能力。"

• NetApp表示，它正在开发基于SolidFire全闪存阵列的超融合产品，4月5日还会有更多新闻。

• Dell总裁Chad Sakac表示，他认为Dell是超融合市场的收入领导者，拥有VxRack、VxRail以及XC产品，年底前会重点推VxRail，因为这款产品的销售增长特别快。

这三点再加上HPE此前收购SimpliVity，我们还看到了什么？

首先思科的HyperFlex并没有带来销售人气。思科把自己的UCS服务器硬件与OEM自Springpath的超融合软件结合，打造了HyperFlex产品线。它比NetApp更快速地进入超融合市场，但是思科有它自己的UCS服务器，至少在这个市场中服务器和存储一样重要，许多厂商也将他们的超融合系统软件放在UCS服务器上，通过思科认证的方式，或者通过非官方的合作伙伴关系。

SimpliVity就是如此，HPE收购了这家公司来增强自己的超融合一体机产品销售。

IBM呢，IBM现在没有了x86服务器产品线，NetApp也没有进入这个市场。所以超融合领域基本就是有两大厂商在竞争--Dell和Nutanix--我们认为第三位是HPE/SimpliVity，还在挣扎中的包括思科和多家初创公司如Pivot3和Maxta，远远落后。

未来18个月NetApp和思科可能会分列第四和第五，除非他们自己搞砸了，还不确定。这个市场发展如此块，可能有一家或者更多初创公司--可能与联想合作或者使用ODM硬件--可能会抢占其中一席。

对思科来说，能追赶上领导者唯一确定的方式就是Nutanix，而这可能要花费数十亿美元。

NetApp的SolidFire HCIA需要服务器硬件，可能是ODM的硬件，还有虚拟机管理程序，可能是vSphere以及/或者KVM，以及虚拟SAN软件来让自己的服务器/SolidFire节点将他们的闪存存储聚合为单一虚拟池。这些都从哪来？vSphere的候选是VSAN，是付给Dell更多钱还是NetApp会开发自己的虚拟SAN软件？我们拭目以待。

NetApp没有向企业销售基于服务器的产品（例如HCIA）的经验，所以需要开发这方面的技能，并且让渠道销售力量来做。超融合是一个与存储市场相邻的市场，所以现有的客户群中显然是蕴含机会的。ONTAP和SolidFire阵列集成的特点可能就是HCIA产品以及企业数据服务，以及它说的混合云。

我们相信SolidFire HCIA将会有有趣的技术，对此我们很期待。

NetApp和思科都在相互追赶中。两家厂商都有很好的产品能说服客户不去购买来自Dell、Nutanix或者HPE的HCIA。

超融合市场的竞争正在变得白热化。我们预计Dell的VxRail将会在2017年年底前变成一款年收入数十亿美元的产品。如果Nutanix能保持高速增长，那么HPE、NetApp和思科，以及野心勃勃的HCIA厂商，可能都没有追赶Nutanix和Dell的机会。有些可能已经输了，但是现在下定论还为时尚早。未来一年这个市场会逐渐明朗。对于思科、HPE和NetApp来说，游戏已经开始，快速奔跑起来吧。