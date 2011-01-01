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Oracle StorageTek磁带库产品线或将终结

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StreamLine是高端磁带库，通常是面向企业的，竞争对手包括IBM（主要是大型机磁带使用）和SpectraLogic。而IBM和Oracle都拥有他们自己的专有磁带格式，并且支持LTO (Linear Tape Open)格式。

作者：刘新萍 来源：ZDNet存储频道（编译） 【编译】 2017年2月20日

关键字：归档存储 磁带库 ORACLE

据了解，Oracle的StorageTek (StreamLine)磁带库产品线即将终结。

Oracle StorageTek磁带库产品线或将终结

StreamLine是高端磁带库，通常是面向企业的，竞争对手包括IBM（主要是大型机磁带使用）和SpectraLogic。而IBM和Oracle都拥有他们自己的专有磁带格式，并且支持LTO (Linear Tape Open)格式。

此前Oracle经历了多轮裁员，有猜测说Oracle将会削减硬件产品例如SPARC处理器的研发，然后Oracle公布了一个关于SPARC和Solaris未来的新路线图。

我们向Oracle询问了关于StreamLine产品系列的未来情况，在最开始的一周之后并没有得到回复，此次再发起询问，终于得到了回复。

一位新闻发言人表示："我们拒绝就此发表评论。"

Oracle拒绝评论，而不是说"不，这个产品线还将继续"或者"是的，这个产品线即将终结"，或者"我们正在考虑这个产品线的未来"。

现在有人质疑Oracle StreamLine磁带库产品线的生命是否还会持续。客户无法猜测Oracle是否继续开发该产品或者Oracle专有的T10000磁带格式还有没有未来。

显然这方面的策略是过渡到开放的LTO格式，后者的路线图上目前是LTO-7（6TB原始容量、15TB压缩容量），产品支持来自IBM、HPE、昆腾和SpectraLogic。

总体而言，StreamLine的状态（从确定到不确定的未来）将是磁带作为备份和归档存储介质长期衰落的另一个阶段。

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