Oracle StorageTek磁带库产品线或将终结

扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
据了解，Oracle的StorageTek (StreamLine)磁带库产品线即将终结。
StreamLine是高端磁带库，通常是面向企业的，竞争对手包括IBM（主要是大型机磁带使用）和SpectraLogic。而IBM和Oracle都拥有他们自己的专有磁带格式，并且支持LTO (Linear Tape Open)格式。
此前Oracle经历了多轮裁员，有猜测说Oracle将会削减硬件产品例如SPARC处理器的研发，然后Oracle公布了一个关于SPARC和Solaris未来的新路线图。
我们向Oracle询问了关于StreamLine产品系列的未来情况，在最开始的一周之后并没有得到回复，此次再发起询问，终于得到了回复。
一位新闻发言人表示："我们拒绝就此发表评论。"
Oracle拒绝评论，而不是说"不，这个产品线还将继续"或者"是的，这个产品线即将终结"，或者"我们正在考虑这个产品线的未来"。
现在有人质疑Oracle StreamLine磁带库产品线的生命是否还会持续。客户无法猜测Oracle是否继续开发该产品或者Oracle专有的T10000磁带格式还有没有未来。
显然这方面的策略是过渡到开放的LTO格式，后者的路线图上目前是LTO-7（6TB原始容量、15TB压缩容量），产品支持来自IBM、HPE、昆腾和SpectraLogic。
总体而言，StreamLine的状态（从确定到不确定的未来）将是磁带作为备份和归档存储介质长期衰落的另一个阶段。
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅ZDNet技术邮件将是您的最佳途径之一。
业内专家是如何预测2017存储的？
上海：2016中国开源企业存储峰会
科技行者第七期：数字化变革现况与趋势
开放 融合 开源开启软件定义存储新世界——红帽Ceph Storage的力量
【IT最大声10.08】友船说翻就翻！戴尔科技未来将实施裁员