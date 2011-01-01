Cloudian更新企业IT存储 目标高密度系统

扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
作者：孙博 来源：ZD至顶网存储频道 【编译】 2017年2月17日
关键字：Cloudian
在现有的HyperStore 1500一体机基础上，Cloudian还将推出一款HyperStore 4000产品，这两款产品都兼容AWS S3 API。
Cloudian HyperStore 4000
新推出的HS 4000是4U，内部有2个计算节点，每个节点有35个热插拔3.5英寸磁盘驱动器，HS 1500有相同的4个热插拔SSD和10GbitE网络。
与1500类似，HS 4000支持4TB、8TB和10TB磁盘驱动器。这意味着HS 1500的最大原始容量是每U 120TB，HS 4000是700TB，也就是每U 175TB——比HS 1500密度更高。
40个HS 1500相当于最大4.8PB的原始容量，10个HS 4000可提供7PB——增加了45.8%。这将帮助有助于Cloudian客户跟上数据增长的步伐。
HS 1500采用2个英特尔至强E5-2620 v4 8核CPU和64GB内存，HS 4000每个节点有相同的4个CPU，256GB内存，每节点就是128GB。
据称，定价大约是每月每GB 0.5美分，存储成本相比Cloudian此前的产品降低了40%。这意味着相当于公有云对象存储的定价，当然，数据恢复功能无需额外付费。如果你仍然希望使用公有云的话，它还内嵌了云分层功能。
Cloudian HS 4000前面和后面
3个HS 4000一体机组成的集群有6个节点，提供99.999999%的数据可用性。Cloudian建议使用它的对象存储来容纳80%没有保存在主存储（例如全闪存阵列和超融合一体机）中的数据。
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅ZDNet技术邮件将是您的最佳途径之一。
业内专家是如何预测2017存储的？
上海：2016中国开源企业存储峰会
科技行者第七期：数字化变革现况与趋势
开放 融合 开源开启软件定义存储新世界——红帽Ceph Storage的力量
【IT最大声10.08】友船说翻就翻！戴尔科技未来将实施裁员