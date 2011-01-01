Cloudian更新企业IT存储 目标高密度系统

在现有的HyperStore 1500一体机基础上，Cloudian还将推出一款HyperStore 4000产品，这两款产品都兼容AWS S3 API。

在现有的HyperStore 1500一体机基础上，Cloudian还将推出一款HyperStore 4000产品，这两款产品都兼容AWS S3 API。

Cloudian HyperStore 4000

新推出的HS 4000是4U，内部有2个计算节点，每个节点有35个热插拔3.5英寸磁盘驱动器，HS 1500有相同的4个热插拔SSD和10GbitE网络。

与1500类似，HS 4000支持4TB、8TB和10TB磁盘驱动器。这意味着HS 1500的最大原始容量是每U 120TB，HS 4000是700TB，也就是每U 175TB——比HS 1500密度更高。

40个HS 1500相当于最大4.8PB的原始容量，10个HS 4000可提供7PB——增加了45.8%。这将帮助有助于Cloudian客户跟上数据增长的步伐。

HS 1500采用2个英特尔至强E5-2620 v4 8核CPU和64GB内存，HS 4000每个节点有相同的4个CPU，256GB内存，每节点就是128GB。

据称，定价大约是每月每GB 0.5美分，存储成本相比Cloudian此前的产品降低了40%。这意味着相当于公有云对象存储的定价，当然，数据恢复功能无需额外付费。如果你仍然希望使用公有云的话，它还内嵌了云分层功能。

Cloudian HS 4000前面和后面

3个HS 4000一体机组成的集群有6个节点，提供99.999999%的数据可用性。Cloudian建议使用它的对象存储来容纳80%没有保存在主存储（例如全闪存阵列和超融合一体机）中的数据。