Dell EMC VxRail超融合节点升级混合云软件

Dell EMC表示，规模较小的企业正在急于将本地IT与公有云结合起来，而提供一体化的横向扩展超融合VxRail就可以做到这一点。

Dell EMC表示，规模较小的企业正在急于将本地IT与公有云结合起来，而提供一体化的横向扩展超融合VxRail就可以做到这一点。

这种云的混合状态来自于Enterprise Hybrid Cloud（EHC）产品——在2014年10月首次推出，作为EMC的Federation SDDC Edition，集成了来自EMC和VMware的硬件、软件和服务，提供混合的私有云和公有云。

有定制工程设计的模板提供了预定的、针对不同应用的基础设施服务等级。硬件是VBlock或者合作伙伴定制的VSPEC系统，带有ViPR控制器，有三种规格分别支持500个、5000个和10000个虚拟机。

有EHC v4四在2016年8月推出的，扩展了对多站点、更好的数据保护功能以及虚拟机加密功能的支持。此外还有一个单独的Native Hybrid Cloud产品，一个一体化的Pivotal Cloud Foundry平台，构建在VxRail 200和200F的超融合一体机上。

当如果你上Pivotal的网站却找不到它。EMC的网站上有一个销售资料证实它“集成了Pivotal Cloud Foundry、VMware技术以及VxRail超融合平台”，并称：

基于最佳的平台即服务和基础设施即服务技术，Native Hybrid Cloud将自助式服务云原生应用开发与数据分析结合到单一的混合云平台中，避免花费数月时间你自己去构建。

现在Dell EMC宣布自己的主流EHC产品“扩展包含Dell EMC VxRail超融合基础设施，并提供了一体化的混合云，针对小规模的企业部署进行优化”。

事实上，单独的Native Hybrid Cloud产品已经被融入EHC，这样EHC用户可以从小规模开始（VxRail），如果需要的话可以扩展到大规模（Vblock）。

VxRail一体机采用VMware的VSAN并提供了内部部署的虚拟化，对运行应用的超融合平台进行横向扩展。硬件是来自Dell的服务器、存储和网络。Native Hybrid Cloud体验很好，足够让Dell相信VxRail可以用于混合部署，通过EHC带入公有云访问——AWS、Azure、Google Cloud Engine等。

Dell EMC融合平台和解决方案部门总裁Chad Sakac表示：“显然企业正在转向混合云模式，他们向我们寻求帮助简化对这些环境的管理，这不可避免地包括多种云堆栈、跨云技术、各种私有云和公有云的结合。”

他补充说：“超融合基础设施已经被快速证明对数据中心工作负载是有效的，并且已经成为混合云私有部分的答案。把Dell EMC VxRail一体机作为Enterprise Hybrid Cloud的一个基础设施选项，这有助于我们为小型企业和更广泛的客户简化混合云。”

EHC on VxRail Appliances提供了一个一体化的混合云，支持200-1000个虚拟机——EHC此前是从500个虚拟机起步的。安装是自动化的，以及带有专业服务的订购支持。这些让小型企业更容易把公有云带入他们的IT环境，利用横向扩展超融合一体机来这么做。

VxRail取得进展

Dell EMC表示，在开始供货的第一年中，已经有超过8000个VxRail节点出售给全球78个国家的1000个客户。这意味着已经卖出了65多PB存储和10万个核心。

根据IDC的统计数据，2016年第三季度售出的超融合系统中有28%是来自于Dell Technologies得VxRail、VxRack以及XC系列（OEM自Nutanix）。

Dell宣称目标是成为业界第一的HCI一体机提供商，超过现有的领导者Nutanix，尽管现在戴尔也售卖基于Nutanix的XC系统。

Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud with VxRail Appliances计划从3月底开始供货。