NetApp CEO：基于SolidFire全闪存技术 很快会推出超融合方案

NetApp首席执行官George Kurian在本周二汇报2017财年第三季度业绩报告的时候向金融分析师表示，NetApp将会推出一套基于SolidFire全闪存存储技术的超融合基础设施解决方案，并将捆绑到混合云。

NetApp计划很快就会进入高速发展的超融合基础设施市场，推出一款基于SolidFire技术的全闪存产品。

NetApp首席执行官George Kurian在本周二汇报2017财年第三季度业绩报告的时候向金融分析师表示，NetApp将会推出一套基于SolidFire全闪存存储技术的超融合基础设施解决方案，并将捆绑到混合云。

Kurian表示，这个混合云是未来数据中心真正的架构。

“通过提供这种混合云特性，我们将重新定义超融合市场，就像我们在全闪存存储市场那样……很快我们将推出下一代超融合基础设施解决方案。”

Kurian表示，第一代超融合基础设施解决方案将更多地专注于单一应用，面向较为低端的市场。他说，NetApp将更多专注于实现向客户数据中心和混合云的轻松集成。

“我们认为，长期的赢家——正如我们在全闪存市场那样——是可以满足市场的需求……率先进入市场并不一定就是赢家。”

Integrated Archive System（IAS）是一家位于加州帕洛阿尔托的解决方案提供商、NetApp长期渠道合作伙伴，该公司工程副总裁John Woodall认为，Kurian把超融合基础设施所引发的IT变革，与全闪存存储阵列业务引发的IT变革做对比是有道理的。

他说，过去NetApp承诺他们在全闪存阵列市场是后来者。

“但是现在在IDC的报告中，NetApp是第二大厂商，并且正在全闪存存储市场快速赢得市场份额。所以当George将NetApp的超融合基础设施计划与全闪存储战略做对比是有可信度的 。他们从一家不涉足闪存存储市场的纯存储厂商，发展成为在全闪存市场给第一名造成威胁的厂商。所以拿这与超融合基础设施做对比是有道理的。”

Woodall认为，NetApp拥有在这个新领域取得成功所需的技术和架构。

“NetApp去了解了这个市场，知道市场需要什么，知道它可以做得很好。不管你谈论的是传统基础设施、融合基础设施还是超融合基础设施，关键是架构。”

Woodall说，NetApp有重新定义下一代超融合基础设施的机会。

“超融合基础设施市场已经为下一代发展做好了准备，这将引发与客户有意思的讨论。这并不是说第一代超融合基础设施就是没有意思的，但当你谈到下一代数据中心，还是有很大改善空间的。”

全闪存存储销售的强劲增长，以及促使客户转向最新存储操作系统的举措，正在给NetApp带来回报，本周三NetApp公布了表现抢眼的2017财年第三季度财报。

在截止于1月27日的这个季度，NetApp收入14亿美元，相比去年同期的13.9亿美元增长了1.3%。

按GAAP计算，2017财年第三季度的收益为1.46亿美元，或者每股52美分，低于去年的1.53亿美元，或者每股52美分。不过以非GAAP计算的话，NetApp在收益为2.31亿美元，或者每股82美分，高于去年同期的2.06亿美元，或者每股70美分。非GAAP收益数据中包含该季度公司重组的影响。

NetApp预计2017财年第四季度的收入在13.65亿美元到15.15亿美元之间，相比之下，2016年同期的收入为13.8亿美元。

NetApp预计GAAP收益在每股60美分到65美分之间，非GAAP收益在每股79美分到94美分之间，相比之下，去年GAAP是每股亏损3美分，非GAAP收益为每股55美分。

在本周四还有三个小时进入盘后交易的时候，NetApp股价增长了1.678美元（4.29%）。