NetApp与中科曙光深度合作，方向明确---软件定义存储 

NetApp与中科曙光在2月15日共同宣布双方达成战略合作，针对软件定义存储领域展开一系列技术研发与市场推广的深度合作。

ZD至顶网报道：NetApp与中科曙光在2月15日共同宣布双方达成战略合作，针对软件定义存储领域展开一系列技术研发与市场推广的深度合作。NetApp的“软件”定义中科曙光“存储”正式服务中国市场。其基于NetApp ONTAP平台与曙光的产品方案深度融合，共同为用户打造创新的高透明软件定义解决方案。

在签约仪式上，双方认为，彼此作为全球与中国数据存储解决方案的领军企业，双方将强强联合，针对软件定义存储领域展开一系列技术研发与市场推广的深度合作，进一步推动行业及市场发展；同时，加快混合云时代数据管理创新步伐，为用户提供自主可控、独具商业价值的创新解决方案，从而帮助用户在日新月异的技术格局中蓬勃发展，加速实现数字化转型。

双方多年的友好合作关系亦将借此更进一步——中科曙光将成为NetApp中国市场最佳软件定义存储合作伙伴之一，享受伙伴优惠待遇；中科曙光亦将在云计算中心业务中将NetApp技术列为战略性合作首选方案。

NetApp与中科曙光在北京签署战略合作备忘录

（从左到右：NetApp 全球副总裁、大中华区总裁张思华、NetApp高级副总裁、亚太区总裁 Rick Scurfield、NetApp ONTAP运营系统事业部高级副总裁 Octavian Tanase 、中科曙光副总裁曹振南、曙光公司总裁助理、存储产品事业部总经理惠润海、中科曙光存储产品事业部基础存储产品总监张新凤）

NetApp方面将为中科曙光提供基于既有先进技术高度订制的软件定义存储解决方案，并与中科曙光展开合作研发。双方将共同派遣工程师并投入研发测试资源，为中国市场打造适合中国用户的产品与服务。

曙光公司总裁助理惠润海表示：中科曙光作为国内主要的存储厂商，一直致力于高性能计算、云计算和大数据等领域，为用户提供性能更高、更可靠更适合的存储解决方案，特别是在分布式集群NAS方面处于国内的领先地位，但在软件定义存储方面，与国际大厂相比，曙光还有很长的路要走。

为更好地满足中国市场的不同需求，进一步完善软件定义IT的解决方案，曙光和NetApp将在软件定义存储方面展开全面的合作，实现资源共享与技术优势互补，有效提升双方在云数据中心的技术实力和整合方案提供能力。双方将通过产品衔接、方案共享、共同研发等方式，共同将软件定义IT的整体解决方案推向市场，大力拓展云数据中心市场。双方将展开一系列技术研发与市场销售的深度合作，进一步推动中国软件定义存储市场发展；

NetApp 全球副总裁、大中华区总裁张思华先生表示：“在新常态下，数据已成为数字经济时代的新货币。我们看到，NetApp所一直倡导的Data Fabric愿景正在生态系统中获得越来越多的支持，并与中科曙光的数据中国战略不谋而合。我们始终与业内领先且最广泛的生态系统伙伴展开合作，确保客户获得最佳支持，并不断推动行业与市场前行。凭借这一战略合作，我们将与中科曙光一起，共同开启中国软件定义存储市场发展新篇章，帮助用户加速实现数字化转型。”

双方同时将在市场、销售及渠道等方面携手共进，共同推进软件定义存储产品与服务的广泛部署与应用，打造新时代中国市场的数据管理合作伙伴生态系统。