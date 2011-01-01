报道称，英特尔公司XPoint SSD待上市版规格曝光

英特尔Optane SSD技术规格已然曝光，虽然一些数字看起来确实颇具吸引力，但芯片巨头打造的SSD（如果规格属实）仍然只能作为DRAM与NAND间的过渡性方案。

虽然这些数字看起来确实颇具吸引力，但芯片巨头打造的SSD（如果规格属实）仍然只能作为DRAM与NAND间的过渡性方案。

英特尔Optane SSD技术规格已然曝光，结果显示其相较于NAND SSD使用寿命更长且延迟更低，而IO性能虽然出色但却仍然不够亮眼。

M.2格式的16 GB与32 GB缓存Optane驱动器已经正式发布，但接入卡/SSD式驱动器则仍笼罩在迷雾当中。

另外，中国TechBang网站表示其已经看到了一份关于英特尔Optane SSD产品——DC P4800X——的具体参数表，这意味着此款产品已经做好上市准备。

这里我们先不管英特尔公司此前围绕XPoint给出的各类炒作信息，而单纯将其视为另一款新型固态存储驱动器。可以看到，其IO性能相较于现有SSD并没有明显优势——甚至还差了许多，但低于10微秒的延迟水平确实非常出色，且使用寿命亦提升至每天30次全盘写入水平。

其服务质量在4 KB数据块与16条随机队列深度情况下为99.999%，读取时间低于150微秒，写入时间则低于200微秒。

我们尚不清楚其具体售价，因此无法评判其性价比，但可以肯定的是其响应速度比NAND SSD更快，写入性能更高且使用寿命更长。

这份参数表显示其容量为375 GB，且提供了其它一些性能与接口信息。参数表内容显示这是一款半长、半高低配置接入卡，且采用英特尔控制器与英特尔固件的搭配：

英特尔DC P4800X数据资料的副本

我们列出这份参数表中的部分数据，并将其与英特尔、三星、西部数据目前已推出的NVMe接口产品进行了比较。全部数字皆为“最高”值。

可以看到，三星的PM1725a拥有105万随机读取IOPS速率，这使得XPoint SSD的55万参数显得相当寒酸。不过Optane的50万随机写入IOPS表现惊人，达到了其它SSD产品的两到三倍。表格中的部分驱动器拥有超越Optane产品的连续IO传输带宽; 因此其虽然表现不错，但仍未取得领先。英特尔自家的DC P3608在这方面倒是占据优势地位。

Optane驱动器的使用寿命非常出彩，与表格中的其它产品相比拥有10倍以上的每天全盘写入能力。这显然不是那种因为写入性能/使用寿命较差而只适用于读取密集型应用的产品。

不过这份参数表是否值得相信？Tom’s Hardware在英特尔公司的官方网站上找到了一份合格证书（目前已不可用）。

我们就DC P4800X向英特尔方面进行了求证，不出所料对方给出了明确的“无可奉告”回复。我们将继续关注相关消息并及时向大家汇报。