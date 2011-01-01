富士通有自己的存储系统为何还在日本转售XtremIO？

富士通有自己的Eternus全闪存阵列产品线为什么还要在日本强调XtremIO全闪存阵列？

富士通有自己的Eternus全闪存阵列产品线为什么还要在日本强调XtremIO全闪存阵列？

这么做的是富士通Fujitsu Managed Infrastructure Services (FMIS)部门。富士通能不能说说为什么这么做，以及富士通的其他地区是否也将开始转售XtremIO的产品？

富士通的一位新闻发言人告诉我们：“作为端到端技术产品、服务和解决方案的提供商，富士通Management Infrastructure Services合同将包含对来自第三方产品的支持，例如Dell-EMC。”

那么有没有可能从日本扩大到其他地区？

这位新闻发言人表示：“在日本本土市场，富士通为大客户提供端到端的服务，包括采购像XtremIO这样的第三方产品——仅限于这个市场，因为富士通客户业务的特性决定的。”

我们询问了XtremIO阵列与Eternus全闪存存储产品的定位，得到的回答是：

“富士通有自己的全系列Eternus存储系统，与Dell-EMC的同类产品存在竞争关系。事实上，我们看到最近发布的Eternus AF250和AF650有很积极的反馈，越来越多的客户认为这是对Dell-EMC XtremIO和Unity产品的完美替代产品。今年晚些时候你可以看到更多的全闪存产品提供极高的I/O扩展性。”

事实上在我们看到，如果日本且仅在日本的客户喜欢XtremIO超过Eternus全闪存阵列的话，那么富士通会满足这个偏好。