处于隐身模式的三个存储新星：Gluent、Tachyum和VAST Data

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Gluent是一家数据孤岛虚拟化公司，将RDBMS与Hadoop数据对接起来，简化数据分析；Tachyum看起来目标似乎是打败摩尔定律，重新设计一个数据处理架构；作为这三家公司中最神秘的，VAST DATA非常非常专注于大数据领域。
Gluent
位于达拉斯的Gluent公司定位一直是“解放”企业数据。Gluent强调从事务型数据库、企业数据仓库、特别是数据集市库这些有着复杂ETL流程的存储库中提取数据，将其卸载到采用Gluent Data Platform的Hadoop上，从而可以自由使用数据，无论客户想要什么。
它的软件技术提供了在传统数据库、云存储和Hadoop之间的数据虚拟层。Gluent表示，客户可以保留他们对RDBMS平台的投资，同时通过Data Platform利用私有云和公有云的可扩展性、弹性和强大功能。
Gluent的网页上写到：“有了Gluent Smart Connector，原始数据库甚至不知道数据到哪去了。你现有的应用还是和以前一样运行，不需要更改代码。而且，有了Gluent Present你可以把可能只存在于Hadoop中的数据放到现有数据库中。”
Gluent的创始人是该公司首席执行官Tanel Poder，前Accenture Enkitec Group研发总监（Accenture在2014年3月收购了Enkitec）。
去年9月，Gluent宣布在现有对Oracle的基础上，推出针对微软SQL Server和Teradata支持数据卸载功能，并表示应用可以直接在Oracle数据中心查询原本在微软SQL Server和Teradata的数据。
Tachyum
Tachyum这家初创公司的目标是“应对处理技术升级、改进性能、密度和成本速度降低的问题”。全球竞争敌手正在追赶美国，Tachyum称美国在纳米级芯片领域处于领先地位，他们所拥有的系统智能通过创建一个新的智能数据处理架构来重新构建。
该公司有4位共同创始人：
Tachyum已经创建或者即将创建专有的计算机制，专门用于释放纳米级设备的性能，提供“前所未有的速度、功率和成本来解决云、大数据、深度学习、移动设备、自主系统和大规模计算中最复杂的问题。”
我们的理解是，Tachyum专注于硬件，特别是控制器和运行这些控制器的中间件，包括FPGA/ASIC。那么这是第二个SandForce吗？该公司已经收到了种子资金，还处于非常早期的阶段。
VAST Data
位于以色列的VAST Data是由Renen Hallak创建，专注于大数据和云存储。Hallak曾是XtremIO公司的首席技术官，提交了17项专利。他表示，他当时负责XtremIO全闪存阵列的架构和开发。
CTERA营销主管Jeff Denworth已经加入该公司担任产品管理副总裁，Shachar Fienblit担任研发副总裁，他曾经是Kaminario公司的首席技术官。
与Tachyum一样，VAST Data也是以隐身模式运行，我们没有关于资金和产品方向的信息。Alon Horev是VAST Data的高级软件工程师，LinkedIn上列出了一些软件工程师，但没有硬件的人。
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