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Cohesity扩大云软件产品组合 目标直指云未来

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Cohesity向自己的Data Platform新增了两款产品，一个纯软件的虚拟版和一个超融合节点。

作者：杨昀煦 来源：ZDNet存储频道（编译） 【编译】 2017年2月15日

关键字：Cohesity

Cohesity向自己的Data Platform新增了两款产品，一个纯软件的虚拟版和一个超融合节点。

目前现有的三款硬件和软件分别是C2100、C2300和C2500，以及Cloud Edition产品。

这款云产品实际与最近公布的Virtual Edition（VE）是相同的，后者是一款备份产品，运行在虚拟机环境中，将数据复制到中央站点，针对备份或者灾难恢复，可以远程安装和管理。

C2100超融合节点实际上是1月公布的，适用于更为复杂的远程和分支办公点，有复杂的IT环境、多种服务器和存储设施。Cohesity表示，一个节点有计算、闪存、磁盘存储以及软件，这里要求最少有3个节点。

以Nutanix/VxRail/SimpliVity的定义这并不是超融合，不是通用的基于虚拟服务器的应用环境，包含存储、网络和计算。相反，Cohesity对其进行了重新定义，意味着将二级存储孤岛融合到单一存储库中，例如备份、文件、对象、测试/开发副本及分析。

Cohesity表示，在过去三个季度中公司平均收入增幅保持在三位数。这意味着一个季度收入至少增长100%，而且这三个季度期间每个季度新增客户数量翻了一番。目前保存在Cohesity系统中的企业数据量为250PB。

Cohesity Virtual Edition将在5月底提供给客户。

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