本周存储头条：数据保护、超融合、闪存等等

本周的存储新闻相当丰富，有涉及到数据保护、云存储、超融合存储、闪存等等。

Acronis Backup 12现在增加了对Office 365和VMware vSphere 6.5的备份功能。它可以备份和恢复Office 365邮箱，包含Acronis主动防勒索软件、阻止攻击和即时恢复受影响的数据。

Acronis发布了True Image 2017 New Generation，带有实时防勒索软件以及基于区块链的认证（Notary）以及电子签名技术。它还支持Mac OSX、移动和Facebook。

对象存储开发商Caringo宣布推出FileFly Secondary Storage Platform，可以卸载充满不经常访问的、非结构化数据的Windows Server，“有一个数据传输器，可以传送到没有限制的横向扩展二级存储层上”。这就像是旧时的文件虚拟化。它使用Caringo FileFly 2.0和Swarm软件，基于文件属性和访问模式制定策略来决定哪些数据可以迁移到二级存储层中。这个数据传输器是自动的，且对用户、应用和流程都是透明的。数据一旦放在了二级存储层上，数据就会得到持续保护，并且文件在被访问的时候就会透明底迁移回主存储，不会对工作流和应用造成影响。

思科UCS服务器得到了微软的认证，可以运行在Azure Stack上，与戴尔、HPE和联想服务器一起成为经过认证的服务器平台提供商。

Cohesity挖来了Nimble Storage公司的美洲区销售副总裁Mark Parrinello，将其任命为Cohesity的全球销售副总裁。他将“加速公司在2016年创纪录的增长”。

端点保护和文件共享厂商Druva公布了新的监控和检测功能，例如防勒索保护。

富士通的ETERNUS AF650全闪存阵列在SPC-1测试中赢得0.40美元的性价比成绩，SPC-1 IOPS性能达到605992.3，100%负载的时候平均响应时间为0.6ms。富士通宣称，这使其成为同类中速度最快的存储产品。

英特尔推出了新版本的Lustre并行文件系统v3.1.0.2，这是通过“Hyd-7045”更新的主机修复发布版。

电子邮件、归档和安全提供商Mimecast发布2017财年第三季度业绩，该季度收入为4830万美元，同比增长30%。GAAP净亏损340万美元。该季度新增了3100家新客户，全球总客户数达到24900家。

云存储网络提供商Nasuni表示在2016财年业绩创下纪录，预计收入相比2015财年增长92%，年度客户价值（ACV）客户流失率低于5%，合同内的TB增加130%。

超融合厂商Pivot3称，2016年增长创下纪录，收入相比2015年增长84%。2016年第四季度相比2015年第四季度增长超过200%，在联邦政府、医疗和教育等垂直行业业务表现突出。

Rubrik表示该公司像一辆超级环路列车一样快速行进，订购收入接近1亿美元年运营率，客户数量年增长700%。公司员工250人，跨5大洲，在10个EMEA国家都有团队，已经签下全球200多家渠道合作伙伴，在EMEA有100多家，增长相当抢眼。

数据仓库、BI和分析工具提供商Teradata在经历了Marketing Applications业务表现不佳之后开始恢复盈利能力。2016年第四季度Teradata收入6.26亿美元，同比减少13%，净收益为5800万美元，同比增长41.5%。2016全年收入为23.3亿美元，同比减少8.2%，净收益为1.25亿美元，表现好于去年的亏损2.14亿美元。

该公司首席执行官Victor Lund在电话会议上表示：“在2016年，我们开始削减业务成本，表现并不是特别出色，但是最终我们看到这是有效的。”它重新调整了市场战略，有500多个重点客户，在2017年重点将放在咨询和支持服务上。

Violin Memory提交的Quantum Partners (QP) 第11章破产救助协议得到了美国破产法院的批准。QP将贷款800万美元给Violin Memory（债务融资），所以它现在实际上是Violin Memory的拥有者，也许对公司进行重组。