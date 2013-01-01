Cray财报：2016年表现不是最佳，考虑潜在买家？

Cray在2016全年的收入下滑了13%，净收益相比2015年减少61.5%。但是2016第四季度的业绩很好，收入同比增长了30%，净收益大幅增长155%，超过了华尔街分析师此前的预期。

Cray在2016全年的收入下滑了13%，净收益相比2015年减少61.5%。但是2016第四季度的业绩很好，收入同比增长了30%，净收益大幅增长155%，超过了华尔街分析师此前的预期。

2016年整体GAAP毛利率为35%，同比增长31%。2016年的OPEX为2.111亿美元，超过2015年的1.847亿美元。

Cray公司首席执行官、总裁Peter Ungaro表示：“虽然2016年未达到我们原定目标的强劲水平，但是我们的年度业绩良好，实现了我们有史以来收入最高的一个季度，以及稳健的现金平衡，在这一年实现了盈利。”此外2016年也是Cray有史以来收入第二高的一年，还不错。

那么Cray的财报电话会议上还说了些什么？

财报电话会议

Cray公司首席财务官Brian Henry表示：“受到2016年较低产品收入的推动，总体收入同比减少13%至6.3亿美元。产品收入为4.99亿美元，相比之下2015年的6.01亿美元。服务收入增长6%至1.3亿美元。存储收入同比减少20%，主要是受到了高端超级计算解决方案的市场需求放缓，这这部分往往是存储销售的一个强大驱动力。”

Ungaro指出：“虽然很遗憾地看到我们在2016年的收入退步了，但是从长远的角度来看我们的业绩，你将会清晰地看到，我们正在实现显著的增长并赢得市场。”

Ungaro称，Cray看到“超级计算市场条件放缓，机会越来越少，不管是在数量还是金额上。事实上，我们认为2016年我们服务的高端市场收入规模减少了25%还多，在订购量方面下滑幅度更大。现在还看不到这个市场的反弹，所以无法提供2017年全年合理的收入预期范围。”

而且“我们的集群业务并不如我们原定目标地那么好，但是我们的数据分析业务在这个季度表现突出，受到了新的Urika-GX平台的推动”。

Ungaro表示，Cray在201年的首要目标是实现预期水平，这一点已经做到了，其次是赢得新的业务，这一点却没有做到。他坦言：“虽然我们在客户活动中看到一些积极的信号，但是这在过去几个季度仍然落后于我们的预期，主要是出价行为减少了，这显然会对我们2017年的表现有可见性的影响。”

因此，Cray认为第一季度不会实现收入的增长，预计大约在5500万美元左右，而且这是季度性的下滑。

2017年的Cray

对于2017年，“我们有两个主要目标……首先是在2017年及以后赢得新业务，其次是继续向商用和大数据分析市场的扩展。”他认为高端超级计算市场将会在某个阶段出现反弹，也许就是在2017年。随着多季度销售周期，Cray也许会在2018年看到结果。

Cray在2017年的目标市场是：

- 大数据

- 数据分析（Urika-GX）

- 高性能存储（Sonnexion阵列和DataWrap IO加速器）

- AI市场下的深度学习和机器学习（XC50和CS-Storm超级计算机）

- 商用垂直市场

- 能源

- 制造

- 金融服务

- 生命科学

Ungaro表示，Cray正在扩大其产品组合，使其对这些市场更具吸引力。

正如在财报电话会议上所说，Cray发现“由于目前的市场条件”，现在很难预测在2017年的表现。在回答一个提问时Ungaro表示：“为了实现增长，在今年上半年订单量必须开始增加。但是正如我提到的，现在我们还没有看到订单的增加；我们还没有看到进入我们渠道的机会，我们的渠道仍然非常强大，但只是在周期内没有得到足够快地发展，发展到让我们的客户下订单，我们安装并得到收入。”

另外还有一点可能比较有说服力：“渠道中有机会但是正在减慢，”也就是说销售周期正在加长。尽管Cray的盈率仍然很高，但是必须更加努力、需要更长时间来赢得业务。

评论

Cray是一家大型硬件公司，大数据分析通常采用大量商用服务器，除非Cray能以某种方式展现自己可以提供比现有分析硬件更高的性能，或者拥有更好的软件，否则很难看出它如何取得很大的进步。Cray的Urika-GX产品是一款采用高端多处理器、16、32或者48个节点的至强系统，竞争对手包括HPE（+SGI）、戴尔、DDN等厂商。

甚至商用服务器厂商也在采取性能，比如Inspur与Diablo Technologies已经行动起来了。

企业IT提供商正在向上的商用/企业级HPC发展，纯粹的超级计算/HPC提供商则从高端政府/学术市场向下发展。

回到超级计算领域，Cray希望可以赢得客户的业务，旧的IBM Blue Gene系统升级到更新的套件，采用英特尔的Knight Landing或者即将推出的Skylake CPU。但是Ungaro并不知道Blue Gene什么之后起跳。“更大的问题是，现在我们无法回答这些厂商什么时候会做决策。所以我们都知道Blue Gene机器是需要很长时间的。但实际上要看他们什么时候做决策并向前推进。”

超级计算机成本非常高。如果浪潮、超微或者其他厂商的商用服务器可以做相同的事情，或者能够以更具成本效益的方式做得更好。那么Cray就要面临严峻挑战了。而且在存储领域，DDN也是一个真正的竞争对手，它开发产品非常快速，在这方面Cray有被超越的为先。

Cray可能会被卖掉吗？

Cray正在面临严峻问题。这是真正的麻烦吗？Cray会不会通过卖掉公司来走出困境？下面就是Ungaro对这个问题的回答：

我认为从股东的角度来看，我们总是会说——我们总是会考虑业务的各种可能性，不管我们我们的股票在哪里交易，股价是高还是低。现在，我认为管理团队以及董事会观点是一致的，我们认为市场的长期前景对公司是有利的。

而且我们在市场中的竞争地位也是稳固的。我之前提到，从去年的收入角度来看，这个市场的下滑要超过我们收入的下滑。所以我们在这个市场中其实表现不错，我们的盈率在这个市场中是非常高的。

Cray是否希望HPE-SGI接盘呢？“我不知道如何回答这个问题，我猜这是一种可能性……但这绝对不是我们手上正在打的一张牌。”

所以Cray并不想被收购，但是分析师们已经开始考虑被收购的可能性了，戴尔也许是潜在的买家，甚至也许是思科。算上HPE的话就是三家了。