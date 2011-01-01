东芝下定决心：存储器业务将以36亿美元价码出售

根据路透社的相关报道，东芝公司将出售旗下存储器事业部的20%股权，且叫价高达36亿美元。

根据路透社的相关报道，东芝公司将出售旗下存储器事业部的20%股权，且叫价高达36亿美元。

这笔进项将用于抵消东芝公司由于美国核电站业务失败所造成的数十亿美元损失（约50到60亿美元）。根据东芝方面的财务报告，此笔收入需要在3月份敲定。

存储器事业部将从东芝公司的存储与电子设备解决方案部门下剥离出来并作为独立公司拥有自主运营权，其中20%股权将进行出售。

目前对此抱有兴趣的投标方预计将包括贝恩资本、富士康、美光、SK海力士、紫光集团以及西部数据。由于私募股权投资基金介入将无需经过监管部门的长时间调查，因此业界普遍认为东芝可能更倾向于选择这种交易途径。

然而，西部数据可能对于直接买进存储器业务并无多大兴趣。

东芝与西部数据间的关系

尼古拉斯公司分析师兼总经理Aaron Rakers表达了他对于东芝及西部数据间关系的看法。双方共同拥有一套闪存代工设施，其中东芝方面控股50.1%，西部数据则控股49.9%。

双方共同建立的这家合资公司将出产的芯片销售给东芝方面的存储器事业部，而后者则利用其制造SSD及其它设备。当然，也有一部分芯片被出售给西部数据，则其用于制造SSD产品及其它闪存驱动器方案。西部数据与东芝双方的设备在市场上属于竞争关系，至少在理论层面是如此。

因此……为什么西部数据要购买东芝旗下存储器事业部的股权？从逻辑角度看，西部数据更需要加大在该闪存代工合资企业中的股份比例，从而帮助自身获得更多芯片供应能力。不过Rakers同时指出：“我们认为东芝存储器事业部20%的股权并不会影响到Flash Ventures的IP及/或生产能力。”

另外，无论最终做出怎样的决定，西部数据公司都不可能在今年3月份之内完成收购，这意味着东芝方面将无法及时利用这笔资金解决美国核电站业务的超支问题。

另外，他同时表示东芝与SK海力士亦于2014年年初公布了一项（下一代）ReRAM生产合作协议，而这又会令其与同样拥有自家ReRAM项目的西部数据间产生更为复杂的关联。