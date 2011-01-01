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戴尔XtremIO在日本迎来一位新晋经销商——全闪存竞争对手富士通

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富士通公司已经开始在日本销售戴尔的XtremIO全闪存阵列。当然，其自家的ETERNUS全闪存阵列也在继续推出。

作者：齐丰润 来源：ZD至顶网存储频道 【编译】 2017年2月10日

关键字：全闪存阵列 富士通 戴尔

看看下面这份网页截屏，大家发现了什么？

 戴尔XtremIO在日本迎来一位新晋经销商——全闪存竞争对手富士通

看看最下方这一栏是什么？计算机，增强！

 戴尔XtremIO在日本迎来一位新晋经销商——全闪存竞争对手富士通

好吧，我也只能看个大概。不过可以确定的是，富士通公司已经开始在日本销售戴尔的XtremIO全闪存阵列。当然，其自家的ETERNUS全闪存阵列也在继续推出。

富士通日本的XtremIO网页中给出了关于XtremIO阵列的如下说明：

XtremIO是一套全闪存阵列，旨在全面实现闪存的出色特性以及基于阵列的强大性能，用以充分发挥SSD及闪存介质的独特优势。

XtremIO采用业界标准组件与专有智能化软件，旨在提供无与伦比的性能表现。其实际性能可达数十万至数百万IOPS，且足以提供稳定的次毫秒级延迟水平。

戴尔公司在日本也拥有自己的XtremIO阵列销售体系。另外，NEC日本亦在安排XtremIO产品的销售工作。

就目前的情况看，戴尔公司的XtremIO销售团队已经在日本发动了一场大规模闪电战。

那么富士通公司是否会在其它地区全面销售XtremIO？

我们就此事询问了富士通欧洲公司的意见，但对方表示由于欧洲与日本存在时差，因此最早也要到明天才能给出具体答复。

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