东芝推新驱动器：不那么桌面，也不那么企业级

东芝推出了一款新的桌面和低端NAS磁盘驱动器MN系列。

东芝推出了一款新的桌面和低端NAS磁盘驱动器MN系列。

该系列为3.5英寸，有4TB、6TB和8TB几个容量点，是空气填充，转速为7200转，采用1个6Gbps SATA接口，正常运转时间为100万小时。我们可以将这视为对MC04、MD04和MG04系列驱动器的升级。

MN系列是针对24/7全天候运行设计的，最多可达到30万次的加载/卸载周期，平均延迟为4.17ms，并且驱动器有旋转震动传感器以帮助减轻其影响，顺序数据传输速率最高为230MB/s。

东芝表示，它填补了高端企业级大容量HDD和入门级桌面HDD之间的价值定位空白。我们可能会将其与希捷的BarraCuda桌面驱动器进行对比，后者的容量范围为500GB-4TB、7200转、6Gbps SATA接口，此外还有希捷更大的BarraCuda Pro版本，有6TB、8TB和10TB几个容量点，这两个产品类型都是空气填充的。

再看看WD的类似产品的磁盘驱动器产品，Purple监控用驱动器和Gold数据中心近线驱动器。这些都是空气填充的，有4TB和6TB两个容量点，但是8TB和10TB是充氦气的。东芝目前还没有向其产品中增加充氦气技术，因此遇到了高端大容量的问题，无法超越8TB这个容量点。

东芝在去年5月推出了X300 8TB桌面驱动器。

东芝表示，这些新的MN04ACA/MN05ACA系列产品提供了“文件和对象存储工作负载所需的性能和可靠性，这些工作负载通常利用连续数据传输操作”。

东芝MN系列驱动器

该系列的目标市场基本上是需要成本效益的驱动器、针对普通（非数据中心）工作负载的市场，建议应用是：

- 中级、入门级和SOHO NAN存储机箱

- 远程办公备份和归档存储

- 家庭多媒体数据归档

- 固定内容对象存储

该驱动器现在已经开始供货，但是我们还没有看到定价信息。