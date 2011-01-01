 东芝公司正式决定剥离半导体业务部门

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由于在美核电业务巨亏，日本东芝公司27日正式决定剥离半导体业务部门，成立新的子公司并出售其部分股份，以避免出现资不抵债的情况。
据日本媒体报道，东芝将于今年3月31日剥离半导体业务部门，成立子公司并出售其约20%的股份，以筹措2000亿（1美元约合115日元）至3000亿日元资金。
2015年3月末东芝股东权益曾超过1万亿日元。受财务造假问题影响，2016年9月末东芝股东权益缩水至3632亿日元。东芝近日预计，在美核电业务遭受的损失可能高达7000亿日元。
为摆脱困境，东芝去年将白色家电业务出售给中国美的集团，将医疗器械子公司出售给佳能（29.67， -0.09， -0.30%）。目前，东芝还在考虑出售升降机等业务。
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