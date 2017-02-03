业内专家是如何预测2017存储的？

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今天人们谈到前瞻性的技术创新会用到一个词就是“未来已来”，但是如果我们再思考一下，还需要加上一句“尚未普及”才更立体。是的，在新技术、新商业出现的前期，面临的真是情况就是“未来已来”，但“尚未普及”。
在混合云成为IT新常态的当下，戴尔着力发展混合云解决方案，针对不同场景和规模的客户，提供稳定、易于部署及管理的混合云基础架构，引领客户开启平滑云旅程。
我在2013年曾说过，以开源、云计算和互联网为基础的新兴力量将逐渐主导企业IT。现在，一切都在意料之中——开源成就了互联网，同样开源也将改变企业IT，这是一个不可逆转的趋势。
过去的一年，是联想携手业界合作伙伴、最美合伙人共同推进IT基础架构转型的一年，我们推出了以超融合架构为基础的下一代软件定义基础设施的解决方案，助力业务的数字化转型和产业升级。
达沃不单纯从产品的角度看存储，而更多从系统的角度看存储，也就是关注"如何用好存储"。
2017年将会是由数字化转型驱动的一年。数字化转型并不只是一种趋势，而是存亡攸关的改变消费者体验及提升企业核心竞争力的必经之路，Veeam正在这一转型中起着重要的作用。
展望2017年，"开源的软件定义存储"是我们看到的一个重要趋势。存储是数据中心传统"三大件"里一个偏保守的领域，因为它支撑了企业最为关键的财富--数据。
2017年，将有更多的企业进入到云转型的浪潮中。从长远来看，公有云的广泛应用将是终极趋势；而在当前，更多的中国企业还是会首选将核心业务放在私有云上。
展望2017年，3D NAND的主流应用将逐步由MLC转换到TLC，宝存科技即将推出基于TLC 3D-NAND的系列产品，助力合作伙伴持续优化数据中心的架构并同时降低TCO。
2017会是打破传统的一年，转型中的各行各业将继续拥抱变革，创新业务形态、产品和服务模式。毫无疑问，所有这些都离不开现代化的IT基础。EMC将专注打造创新解决方案，在超融合、闪存、软件定义等方向重点投入。
2017年的企业级数据中心，云已经是大势所趋。而在从传统架构向云架构的转型中，存储往往是最重要，又是最艰难的一步。
今天人们谈到前瞻性的技术创新会用到一个词就是“未来已来”，但是如果我们再思考一下，还需要加上一句“尚未普及”才更立体。是的，在新技术、新商业出现的前期，面临的真是情况就是“未来已来”，但“尚未普及”。这也是一些新技术、新概念在颠覆初期都会是一个这样的现状。因此谁能先人一步发现未来趋势，谁能坚持下去。那么“未来已来”就真的已来。