业内专家是如何预测2017存储的？

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今天人们谈到前瞻性的技术创新会用到一个词就是“未来已来”，但是如果我们再思考一下，还需要加上一句“尚未普及”才更立体。是的，在新技术、新商业出现的前期，面临的真是情况就是“未来已来”，但“尚未普及”。这也是一些新技术、新概念在颠覆初期都会是一个这样的现状。因此谁能先人一步发现未来趋势，谁能坚持下去。那么“未来已来”就真的已来。