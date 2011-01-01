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挥别存储器业务：东芝公司计划出售旗下芯片部门

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东芝公司表示其将出售旗下存储器半导体业务，就目前来看此举主要是为了抵消由核电业务运营失败带来的损失。这家日本电子巨头于上周五表示，其希望能够在今年3月31号剥离其存储与电子设备解决方案公司下辖的闪存芯片与SSD事业部。

作者：黄雅琦 来源：ZDNet存储频道（编译） 【编译】 2017年1月31日

关键字：存储 东芝

东芝公司表示其将出售旗下存储器半导体业务，就目前来看此举主要是为了抵消由核电业务运营失败带来的损失。

这家日本电子巨头于上周五表示，其希望能够在今年3月31号剥离其存储与电子设备解决方案公司下辖的闪存芯片与SSD事业部。东芝方面将继续保留成像传感器分支机构。

根据东芝公司于最新季度发布的报告，其存储与电子设备事业部的净出售金额约在69亿美元。

这一出售数额将能够部分抵消东芝取消对建筑公司CB&I Stone & Webster进行收购所带来的巨大损失。

东芝公司旗下的Westinghouse Electric Company子公司签订了对该建筑伺进行收购的合约，其专门负责建设各类核电项目，并于2015年成为东芝公司进军核电市场的重要业务载体。

去年年末，有消息表明这一复杂的交易已经宣告失败，而东芝公司因此损失数十亿美元。为了弥补这笔意外开支，东芝公司被迫放弃其更为宝贵的资产之一——闪存芯片子伺。

“考虑到可能出现的减值损失，东芝集团需要强化其财政结构，而公司本身也正在考虑各种要行的资本运作措施，”东芝集团在这项决议中指出。

“在完成业务拆分之后，东芝公司正在考虑引入第三方资本以作为财务衡量指标。”

东芝方面表示，其希望能够在今年2月末公布更多与此笔交易相关的细节信息。

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