Commvault财报：收入增长但尚未实现盈利

Commvault正处于上涨的势头中，销售增长了，第三季度收入也同比增长了7%达到1.658亿美元，不过亏损了10万美元。

Commvault正处于上涨的势头中，销售增长了，第三季度收入也同比增长了7%达到1.658亿美元，不过亏损了10万美元。



软件收入是7730万美元，同比增长8%，服务收入为8850万美元，同比增长5%。Stifel MD Aaron Rakers指出：“管理层报告称，云将继续强劲增长，这是收入/增长中很重要的一部分（未量化，估计大于20%）。”



William Blair分析师Jason Ader这样写道：“Commvault第三季度表现稳定，软件业务的突出表现主要受到了Commvault解决方案在云领域采用率增加（使用Commvault数据管理和保护在云中存储的PB级数据在2016年增加了250%）、以及独立产品在中端市场和企业（与其他软件解决方案的附加率2倍）中增长的推动。”



Ader评论称：“尽管缺乏大笔的、7位数的交易（完成率较低），但是该季度Commvault的软件收入仍然是增长的。一年前，Commvault如果没有大订单的贡献可能无法达到预期的业绩水平，这意味着核心的、中等规模的订单（10万美元-20万美元）一直就是Commvault赖以生存的生命线。管理层预期，第四季度大宗交易将有较高的完成率，这会进一步增加软件收入。”

Rakers表示，该季度昆腾新增了600家客户，上个季度是450个，现在客户总数是24500个。他表示，预计2月昆腾会推出重要的新产品增强，即将公布的昆腾与Oracle在云方面的合作关系也可能成为收入增长的助推器。此外2017年11月昆腾将在第二届Commvault GO大会上进行重大的产品发布。



展望未来，Ader表示：“管理层预计2018年软件收入将会有双位数的突出表现，考虑到目前业务势头这看起来应该是可实现的（尽管需要一致的执行力），此外还有销售团队的扩大、分销能力的提升、以及新产品的成功。”



Commvault表示，金融分析师们一致认为Commvault在2017财年第四季度1.668亿美元和2018全年6.927亿美元的收入是合理的。这意味着2017财年的收入为6.443亿美元，同比增长8.3%。全年利润情况为亏损270万美元，除非第四季度实现盈利。



对于Commvault来说，现在需要进一步增加收入或者降低成本，实现在2014年创纪录的那样盈利水平。