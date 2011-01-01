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分拆Nexsan正寻求推动有机和无机增长

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Nexsan已经出售给了私募股权，目前这家公司正在寻求推动有机和无机的增长。

作者：孙博 来源：ZD至顶网存储频道 【编译】 2017年1月25日

关键字：Nexsan

Nexsan已经出售给了私募股权，目前这家公司正在寻求推动有机和无机的增长。

分拆Nexsan正寻求推动有机和无机增长

Spear Point Capital附属公司NXSN Acquisition Corp从Imation那里收购了Nexsan。首席执行官Bob Fernander和首席技术官Geoff Barrall将继续运营Nexsan，该公司将获得1000万美元的新私募股权资本。

这笔交易完成，Imation重组成为一家专注于资产管理的控股公司。这次收购让Imation不需要对Nexsan本身进行投资，同时保留Nexsan继续开发和市场渗透的股本价值潜力。

Nexsan是完全通过渠道销售自己的Unity、Assureon以及E系列存储阵列。Nexsan表示，过去12个月收入逐步稳定，计划在销售、营销和地域扩展方面进行额外的投资。

Nexsan表示，这将“增加客户覆盖，包括渠道辅助和营销举措，从而推动增长和客户采用。”

此外除了这些有机增长措施之外还有无机增长，比如一笔或者多笔收购。

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