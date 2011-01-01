IBM：我们不会放弃XIV存储阵列

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IBM称，XIV存储阵列不会消失，尽管还没有开发出第四代产品，但是即将发布三款产品。
IBM存储和软件定义基础设施首席运营官、营销管理副总裁Eric Herzog联系我们并解释了关于XIV要消亡的传闻，称即将推出的这三款产品将让XIV的路线图一直延伸到2018年年中。
他说：“XIV不会以任何形式消亡……我们不会放弃它的。”
也就是说，将不会有第四代XIV阵列：Herzog证实说，XIV是作为A9000的上一代，后者在去年增加了一系列XIV的代码。新一代A9000即将推出，但是他没有透露确切的时间表。
Herzog还提醒我们说，Storwize阵列是完全由IBM设计的，IBM在2010年收购了Storwize的压缩技术，IBM希望这个品牌名称并将其用于存储阵列产品中。
综合评分：8.91 分
云能力：9 分
营业额：1045亿美元[2012]
云服务：IBM Systems Director VMControl
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