IBM：我们不会放弃XIV存储阵列

IBM称，XIV存储阵列不会消失，尽管还没有开发出第四代产品，但是即将发布三款产品。

IBM称，XIV存储阵列不会消失，尽管还没有开发出第四代产品，但是即将发布三款产品。

IBM存储和软件定义基础设施首席运营官、营销管理副总裁Eric Herzog联系我们并解释了关于XIV要消亡的传闻，称即将推出的这三款产品将让XIV的路线图一直延伸到2018年年中。

他说：“XIV不会以任何形式消亡……我们不会放弃它的。”

也就是说，将不会有第四代XIV阵列：Herzog证实说，XIV是作为A9000的上一代，后者在去年增加了一系列XIV的代码。新一代A9000即将推出，但是他没有透露确切的时间表。

Herzog还提醒我们说，Storwize阵列是完全由IBM设计的，IBM在2010年收购了Storwize的压缩技术，IBM希望这个品牌名称并将其用于存储阵列产品中。