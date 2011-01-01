HPE收购SimpliVity后市场格局将如何变化？

HPE以6.5亿美元收购了超融合基础设施一体机初创公司SimpliVity，为主流厂商统治超融合市场主导地位奠定了基础。

HPE以6.5亿美元收购了超融合基础设施一体机初创公司SimpliVity，为主流厂商统治超融合市场主导地位奠定了基础。

SimpliVity超融合已绑定到HPE的“增压火箭”之上

现在HPE有了自己专有的软件堆栈外加3PAR硬件加速产品线，这恰好是搭载在一个月前发布的HC 380和HC 250产品之上，该两款产品均支持vSphere和Hyper-V（HC 250）和StoreVirtual SAN（HC 380）软件环境。

在2016年11月的时候，有传闻称HPE给SimpliVity的OmniStack软件和OmniCube硬件及软件开出了不到38亿美元至39亿美元的价格。

当时，SimpliVity被认为正在寻求融资或者IPO退出。去年12月的时候，SimpliVity在自己的OmniStack软件上通过了对华为硬件的认证，继思科、联想和Dell EMC之后华为进入了SimpliVity的渠道服务器硬件提供商列表中。

SimpliVity曾在11月的时候表示，2016年第三季度表现突出，软件销售额在总销售额中占比创纪录地超过了70%，其中这款软件发挥了重要作用。SimpliVity表示，超融合市场预计规模大约是24亿美元，预计复合年增长率为25%到2020年达到60亿美元。

HPE企业群组高级副总裁、总经理Antonio Neri在声明中表示，HPE将“把自己最好的基础设施、自动化和云管理软件与SimpliVity业界领先的软件定义数据管理平台结合起来，提供业界唯一为企业构建的超融合产品。”

Neri补充称：对现有的HPE客户及合作伙伴来说，HPE将继续提供现有的超融合产品HC 380和HC 250。对于SimpliVity的客户和合作伙伴来说，产品路线图不会立即发生变化，HPE将继续支持现有的SimpliVity客户和平台。

HPE的目的是在未来60天内在自己的ProLiant DL380服务器上提供SimpliVity的OmniStack软件。然后“在2017年下半年，HPE将提供一系列HPE SimpliVity集成的超融合系统，基于HPE ProLiant服务器”。

这意味着目前的HC 250和HC 380将会淘汰，Stiefel MD Aaron Rakers这样指出。这还意味着SimpliVity OmniCube硬件也将告别市场。

Neri提到多个软件路线图中的项目：“工作区”控制，是将虚拟化与容器化资源结合的自助式服务终端，旨在加速应用开发与部署。该系统中还将增加预测分析功能，“提高资源利用率以及新资源的需求主动响应”。Neri认为EL4000是HPE基础的超融合产品，采用Citrix/Atlantis VDI软件。

市场效应

下面是Gartner在去年10月公布的集成系统（融合+超融合系统）魔力象限：

2016年10月Gartner集成系统魔力象限

由此可见，Dell EMC和HPE领跑集成系统市场，HPE位列第二，距离Dell EMC还有一段距离，Nutanix则位列第三。

评论

为了了解这个市场，我们必须做一些假设和推断。我们可以轻松地假设Dell EMC和Nutanix位居前两位，HPE-SimpliVity位列第三。这正在成为一个融合和整合的市场。几个月前IDC认为HPE的市场份额只有2%，所以HPE通过收购SimpliVity提高市场排名，但是我们认为这还不足以超过Nutanix和Dell EMC。

再往后就是“其他”——第二梯队包括思科（HyperFlex）、联想（多渠道合作）、华为和富士通。然后第三层是规模小一些的HCIA（超融合基础设施一体机）提供商：Atlantis、Pivot3、Maxta、Scale Computing、HyperGrid等，再往后是IBM（没有x86服务器产品）和NetApp。所以我们会质疑SimpliVity OmniStack软件在非HPE硬件上认证的长久性。

超融合系统市场的特点是，现有服务器厂商采用vSphere、Hyper-V和KVM虚拟机管理程序，外加VSAN或者其他某种虚拟SAN软件，Nutanix打造他们自己的Acropolis/KVM软件环境。

纯软件厂商例如Atlantis、Pivot3、Maxta、Scale Computing、HyperGrid现在不得不作为小众提供商运营。他们跻身领导者阵营的希望较小。

所以HPE收购SimpliVity是否意味着持续的超融合市场成功属于那些主流的服务器平台厂商。情况开始看起来像这样的了，但让我们拭目以待Nutanix能否证明我们这个观点是错误的。

Nutanix可能做得很好，但是一个有吸引力的目标。如果思科或者NetApp在这个市场有野心的话，我们需要竞购目前估值42.7亿美元的Nutanix。这对思科来说是件小事，对NetApp就有些令人沮丧的金额了。

总而言之，HPE收购了SimpliVity后，思科和NetApp则把进入HCIA第一阵营的成本从6.5亿美元提高到了50亿美元。