多孤岛数据访问加速初创公司Alluxio与Dell EMC签约合作

Alluxio所涉及的业务，即很多单独的存储机制是针对需要被多个分析型应用访问的大规模非结构化数据。每种应用（Hadoop、Spark、Storm、samza等）需要自己安排访问每个数据源（AWS S3、HDFS、Ceph、Isilon、Gluster等）。

多孤岛大数据访问加速初创公司Alluxio去年与华为达成合作关系，最近又与Dell EMC就ECS产品签订了类似的协议。

Alluxio解决的问题是，很多单独的存储机制是针对需要被多个分析型应用访问的大规模非结构化数据。每种应用（Hadoop、Spark、Storm、samza等）需要自己安排访问每个数据源（AWS S3、HDFS、Ceph、Isilon、Gluster等）。

Alluxio提供了一个中央软件层，能够通过他们选择的接口让上述任何一种应用访问任何一种数据源。这样能够不费力地做到像NVMe驱动器为PCI协议闪存数据存储所做的那样，为上层系统软件提供标准接口。

除了提供统一访问的Alluxio之外，开源代码提供了内存缓存来加速数据访问，包括读和写。

Alluxio graphic

Dell EMC与Alluxio的合作涉及到Alluxio企业版（AEE）和Dell EMC的Elastic Cloud Storage（ECS）对象存储服务器用于大数据工作负载。ECS曾经的代号是Nile。Dell EMC和Alluxio宣称，他们给"客户提供了DAS存储的替代选择，提供ECS的优点同时还有Alluxio AEE软件的性能改进"。

Alluxio首席执行官李浩源表示，Alluxio能够让ECS用作网关或者存储组件："Alluxio为Dell EMC ECS客户提供了能够使用任何计算框架在本地或者云中以内存速度访问单独存储系统的灵活性。"

对于潜在客户来说，将Dell EMC与Alluxio这个组合与Dell EMC的DSSD D5相对比是有道理的，后者也提供了对大数据的高速访问。两者之间在速度和成本上的对比是很有意思的。

对于Alluxio来说，就在几个月前刚刚与华为签约之后又和Dell EMC签约，这是个好消息，其他存储提供商可能也会接踵而至，比如HDS、HPE和NetApp。