喜讯！希捷推出低容量大尺寸硬盘

希捷最新推出了3.5英寸1TB和2TB硬盘，转速7200，低速6Gbps SATA接口，称之为企业容量型驱动器。此次低容量大尺寸硬盘就像是"回到未来"。

希捷最新推出了3.5英寸1TB和2TB硬盘，转速7200，低速6Gbps SATA接口，称之为企业容量型驱动器。此次低容量大尺寸硬盘就像是"回到未来"。

值得注意的是，希捷其他的3.5英寸企业级容量型驱动器可以达到8TB（充空气）及10TB（充氦气），可以采用更高速的12Gbps接口。

新的驱动器采用第九代PMR记录，旨在满足入门级、小容量、3.5英寸驱动器的小众市场需求，而不是2.5英寸。这是一款低成本的驱动器（我们猜测，没有透露价格），配置了128MB缓存，194MBps传输速率，200万小时正常运转时间，5年质保以及提供每年550TB工作负载的24*7支持。

这是桌面驱动器工作负载的10倍，希捷表示，这些驱动器是专门用于解决系统架构师、销售工程师、中小企业所有者的入门级大批量数据需求，并建议以下这些应用领域可以使用这款驱动器：

• 有复制存储的超大规模应用/云数据中心

• 横向扩展数据中心和大数据分析

• 要求512n块大小的传统主流应用

• 高容量高密度RAID存储

• 主流企业外部存储阵列（SAN、NAS、DAS）

• 分布式文件系统，包括Hadoop和Ceph

• 企业备份和恢复--D2D、虚拟磁带

• 集中监控

当我们在这个列表中看到"高容量高密度RAID存储"的时候，我们还以为希捷是开玩笑的，也可能是做了市场调研，认为这种类型的驱动器是有足够需求的。

就价格而言，希捷谈到了这种企业级近线大容量数据存储驱动器有长达5年尽可能低的成本结构，这促使我们认为这是很有价值的。

我们之前已经提到了一种可能性，即希捷仅仅是听到了某一家大型厂商对低成本硬盘--低速，但是有相对较好的可靠性需求。如果是真的，那么希捷是可以满足需求的。