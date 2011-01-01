 IBM：记住我们的话，认知计算需要闪存阵列

IBM公司已经于去年公布了其推出的三款DS8880整体阵列的对应全闪存版本，其闪存容量得到进一步提升同时将认知计算营销元素加入其中。

IBM公司已经于去年公布了其推出的三款DS8880整体阵列的对应全闪存版本，其闪存容量得到进一步提升同时将认知计算营销元素加入其中。

上代系统分别为DS8884、DS8886与DS8888。如今我们迎来了其全闪存衍生方案，全部以“F”后缀表示。这些阵列专门经过调整，旨在为大型机z Systems以及POWER中端服务器提供存储资源。

DS8884F: 入门级阵列。设计目标在于各类传统应用，例如ERP、订单处理、OLTP、数据库、CRM以及人力资源信息系统。其中配备256 GB DRAM缓存与6.4到154 TB原始闪存容量。

DS8886F: 中端产品，支持更为广泛的工作负载与应用类型。其中配备2 TB缓存与6.4到614.4 TB闪存容量。

DS8888F: 高端分析级存储，具备更出色的性能与容量，适用于预测性分析、实时优化、机器学习、认知系统、自然语言语音与视频处理等。其中配备2 TB缓存与6.4 TB至1.22 PB闪存容量。

各闪存驱动器放置于IBM公司的高性能闪存外壳Gen2当中。这些闪存外壳与去年的DS8880系统同步推出，可在4U机架空间内提供400 GB、800 GB、1.6 TB以及3.2 TB闪存卡在座容量，同时支持RAID 5、6与10数据保护功能。

作为竞争对手，其它厂商的整体全闪存阵列往往拥有更为可观的闪存存储容量。日立公司的 VSP F800与F150最高存储容量可达8 PB。EMC的VMAX 850可达到4 PB，HPE的StoreServ 20000亦拥有3.9 PB存储空间。其部分原因在于，其它各厂商普遍采用容量在3.2 TB以上的闪存驱动器产品。

IBM公司介绍称，此系列新型阵列拥有更出色的“六个九”可用性，意味着正常运行时间达99.9999%——不及Infinidat的“七个九”，且可提供一致性微秒级应用响应时间——但未提供确切数字。

大型机z Systems与POWER服务器集成能力则是该系列新型阵列的另一大优势：

DS8880F使得存储系统上的主机适配器能够利用DB2软件优先处理高优先级数据库I/O。

DS8880F复制服务可面向AIX与IBM i实现与PowerHA SystemMirror的集成。

DS8880F Metro Mirror可与PowerHA HyperSwap相集成，从而在主DS8880F发生故障或者计划内存储中断时将I/O操作切换至远程站点处。

其支持zHyperwrite技术，可将DS8880F与z/OS相结合以加快Metro Mirror环境下的DB2日志写入速度。

IBM DS8880F参数表

IBM公司还将其最新“认知”计算营销成果引入上述系统，表示其“考虑到认知工作负载对于高可用性及系统可靠性的严格要求，其非常适合由大型机与Power Systems加以承载。”

蓝色巨人同时告诉我们，该系列阵列可通过专利软件提供数据保护、远程复制以及中端及大型企业业务优化，从而同z Systems大型机产品顺利进行对接。

DS8880F机架设计示意图

IBM公司存储与软件定义基础设施总经理Ed Walsh指出：“DS8880全闪存阵列家族主要面向存在高延迟、低服务器利用率、高能耗水平、低系统极性及高运营成本等问题困扰的客户。”

他同时也提到了认知计算这一宣传元素，表示：“在刚刚到来的一年中，我们预计将有更多企业意识到认知型应用所带来的巨大发展机遇，同时利用云计算资源在数据驱动型市场上为其带来助力。”

IBM公司甚至进一步表示，“DS8880F基于同创新型IBM沃森解决方案同样的基础系统架构。”嗯，单从硬件角度来看，沃森采用的是一套包含90套Power 750系统的集群，各系统分别采用四块POWER7芯片，每块芯片拥有8个计算核心，意味着其计算核心总数为2880个（每个核心能够运行8个线程），外加16 TB内存。看起来两者的相同点并不多。DS8880F既没有使用沃森的DeepQA软件，也没有使用沃森中的Apache UIMA（即非结构化信息管理架构）构架。

总体而言，与沃森类似这样的说法似乎并不先说。也许我们应该直接问问沃森本“人”……或者说本“机”？

每套DS8880F系统标准配备加密驱动器，且能够支持密钥管理互操作协议（简称KMIP）。DS8880F还能够与VAAI（即阵列集成用VMware vStorage API）及vCenter站点恢复管理器进行交互，同时内置有一款vCenter插件用于存储管理。

新的DS8880全闪存阵列将于2017年1月20日正式通过IBM自身及其业务合作伙伴在全球市场销售。