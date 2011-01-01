 拥抱商业虚拟化生态，XSKY获VMware Ready Storage认证

VMware是业界最为主流的软件定义数据中心厂商之一。VMware提供的计算虚拟化产品vSphere是公认的最为成功的商业虚拟化管理器解决方案，在全球和中国市场都具有很高的部署占有率。

VMware是业界最为主流的软件定义数据中心厂商之一。VMware提供的计算虚拟化产品vSphere是公认的最为成功的商业虚拟化管理器解决方案，在全球和中国市场都具有很高的部署占有率。VMware的虚拟化、私有云软件生态和微软Windows，以及基于Linux的解决方案栈被称为数据中心基础设施软件三大生态系统。

XSKY是国内领先的软件定义存储产品提供商，基于主流的开源分布式存储平台Ceph。XSKY在Ceph存储的性能优化、可管理性与可靠性增强方面做了很多工作，并持续贡献开源社区。产品方面，XSKY的理念是为企业客户提供一个能够支撑多种异构虚拟化和工作负载的统一存储平台，在数据的全生命周期降低TCO，促进上层业务创新。

XSKY保持与VMware等商业软件领导厂商的紧密合作，不断扩大开源软件定义存储平台的生态。继在2016年成为VMware“技术联盟精英级合作伙伴（TAP Elite）”与“软件定义数据中心集成合作伙伴（SDDC Integration）”之后，公司的X-EBS产品通过了VMware官方的 VAAI-Block 测试认证，成为全球范围内为数不多的VMware-Ready软件定义存储厂商之一。

XSKY虽然属于“开源体系”的厂商，但与VMware研发团队早已建立了良好的沟通渠道与机制。在2016年5月Dell倡议创立的“未来就绪企业云联盟（FRECO）”里，XSKY和VMware中国研发中心，同作为成员十家发起单位之一，建立了非常紧密的合作关系。

XSKY X-EBS产品在VMware全球已经取得了官方的共同市场开拓窗口，作为联合技术解决方案在VMware的“应用商店”共同推广。

XSKY相信，“软件定义数据中心”是一个开放的生态，需要主流的开源与私有软件厂商共同协作，建立无缝交互，为客户充分解除锁定，拥抱通用基础架构革新，创造共赢。