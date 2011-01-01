联想超融合的落地，还是震撼了我！

从今年年初成立超融合产业联盟，到12月20日，以“最美合伙人 · 智能时代聚变的力量”为主题的2016联想超融合盛典在京召开，联想超融合落地的速度大大超出人们的想象。

从今年年初成立超融合产业联盟，到12月20日，以“最美合伙人 · 智能时代聚变的力量”为主题的2016联想超融合盛典在京召开，联想超融合落地的速度大大超出人们的想象。

联想超融合为什么取得市场的认可？

ZD至顶网记者的观是，第一超融合是新的进步的IT生产力，解决了几十年来人们对于IT系统“应用不痛快”的陈年痛疾。就像联想超融合总经理朱策分享了中铁集团武汉分公司进行了整个超融合基础设施的测试之后普通而一针见血的话，”这个东西就是我们一直寻找的、想要的东西。“

第二，联想提出的最美合伙人概念，“客户”与“合伙人”的概念差别很大，客户只是客户，而合伙人的概念就是实现双赢。这也是短短半年时间，。联想超融合“寻找最美合伙人”活动足迹遍布广州、上海、南京、成都、武汉、西安、济南等全国8大城市，寻找到500多合伙人，支持了2000多个业务系统，有20000多家企业参与活动，在全国政府、医疗、教育、制造、办公、地产、能源、建筑和交通运输等多个行业携手合作伙伴及企业客户通过实践释放智能时代的真正商业价值。

超融合一体机解决IT系统“不痛快”感觉

联想通过走访了上百家的企业的IT部门，了解到所有IT部门都面临着以下共同的痛点，首先基础设施过于复杂而厚重，每次的扩容都需要专业的服务，其次一次性投入非常大，有过传统IT系统上线预算经验的就会发现，巨大的初次投入让企业的压力巨大。另外运维费用非常高，因为过去基础设施是一个非常专业的系统，所有的运维都需要专业的团队，还需要专业的人才，甚至依靠原厂的专业服务来解决，IT变成一种可以买的起而用不起的东西。这些就构成了企业IT系统面临的困境—采购“不痛快”。维护“不痛快”、升级“不痛快”、运维“不痛快”。

这就需要一种全新的IT交付方式，“按需购买”、“敏捷交付”“统一调度”“简化运维”的一个解决方案，实现IT即服务的终极模式。

从2016年基于联想超融合AIO产品，推出了主研发的超融合系列一体机，H1000系列可以在KVM架构上进行虚拟化和存储融合，H3000系列可以支撑商用化套装软件。到2016联想超融合盛典上联想超融合发布全新战略——聚焦新一代超融合技术创新与落地，联想在解决IT系统“不痛快”的道路上已经停不下来。

联想集团副总裁尉伟东

联想集团副总裁尉伟东表示：“目前，超融合技术已经进入主流市场，联想超融合第一代产品更是获得了广泛市场认可。随着云计算的快速普及，我们会更加聚焦软件定义的新一代基础设施，即超融合。通过与新兴IT厂商和企业用户深度合作，以及源源不断的技术创新能力，保持在超融合技术领域的领先地位。”

联想超融合AIO产品家族，是基于通用x86服务器的软件定义基础架构，具有可快递、零负担、很包容等优势，实现了虚拟化和存储的深度融合。它通过对云管理平台、计算、网络和存储系统的无缝集成，构建了云计算基础设施即服务的一站式解决方案，为用户提供了一个高度简化的一站式基础设施云平台。

很包容（更灵活、更开放）：在企业现有IT架构的基础上，实现灵活、有弹性的扩展，帮助企业IT系统迁移至云。上海长征医院信息中心主任俞磊认为联想超融合系统的通用性很强，选择超融合从一开始的谨慎，到后来部署的过程与日常所使用VMware平台直接管理，还有底层的可靠性和相关部署下来的快速、便捷。

可快递（轻架构、易部署）：把云应用所需的各种软硬件进行封装，然后统一交付给用户；基于软硬件一体化的设计，迅速交付企业私有云。

零负担（快上线、简运维）：提供高度简化的一站式基础设施云平台，大幅缩减业务上线的周期，提高企业IT基础设施运维管理的效率的同时降低IT运维成本。最好的平台就是让用户感觉平台不存在，大连市政府网管中心匡山在访谈中表示从应用性来说，可以说是感觉不到联想超融合系统的本身，使用过程中比较便捷。高志国认为最好的平台就是让用户感觉平台不存在，这一点也是联想打造超融合这款产品时候的愿景，而今天真的做到了让客户感觉平台不存在。

联想超融合产品总监高志国

联想超融合产品总监高志国用三个词形容联想超融合的特点。“靠谱”“神速” “省心”。 “靠谱”，超融合提供靠谱企业级的数据服务、数据保护能力和高可用。“神速”，X86下能够提供高性能、快速的横向扩展和一体化交付。“省心”，运维简单，省电省钱。

实践者的声音传递着超融合的真正价值

在大会上，大连市政府、上海长征医院、上海交通大学、徐工集团以及蓝色光标成为2016年联想超融合年度最美合伙人。作为率先应用联想超融合架构的最佳实践者，大连市政府网管中心匡山、上海长征医院信息中心主任俞磊、徐工集团信息化管理部运维总监单长森以及蓝色光标IT运维总监李春树现场分享了联想超融合如何革新IT基础架构、如何实现业务突破，进而引领所在行业转型之势。

大连市政府：两年前，大连市政府采用的传统架构存在扩展难、操作复杂、系统欠稳定，以及利用率低等问题。而联想超融合则让大连市政府的这些问题迎刃而解，例如超融合的虚拟化技术实现了24小时不停机，多副本技术最大程度保护了数据的安全，而分布式存储技术则消除了传统磁盘阵列的单点故障。这大幅提高了系统整体的安全性，满足了大连市政府最关注的稳定性和可靠性需求。部署超融合后，大连市政府的整体预算降低了超过30%，办事效率至少提高了50%，让政府形象得以质的提升。

大连市政府网管中心匡山

上海长征医院：受限于政策、地理空间与团队人员等客观因素，上海长征医院面临着传统IT架构难以解决的计算资源不足、信息化力量薄弱和基础设施维护压力大等问题。联想超融合将计算、存储、网络等资源集成，帮助长征医院加强了包括供电、存储、网络等基础设施的建设与维护，并有效支持了新业务的快速上线，为医院关键业务发展提供了可靠的IT底层架构支持。引入超融合后，长征医院IT运维效率得以显著提升，而运维成本和人力成本降低了30%至60%。目前上海长征医院逐步将新业务部署在超融合上，利用超融合易扩展的优势，满足新业务快速上线的需求。

上海长征医院信息中心主任俞磊

上海交通大学：上海交大庞杂的信息系统所依赖的传统PC桌面系统正面临数据安全无法保障、硬件管理复杂、资源利用率低等诸多问题。为解决上述问题，上海交大整合了超融合和虚拟桌面View的方案，将所有数据都集中到数据中心，并将多个桌面终端整合至超融合，在保障数据安全的同时大幅降低了总体TCO。同时，利用超融合对计算、存储和网络进行统一管理，也让上海交大的IT维护和运营效率显著提升。

徐工集团：为响应“中国制造2025”号召，徐工集团正围绕着产品整个生命周期做一系列改进，通过信息技术与工业技术的结合，展开智能制造转型。然而，徐工集团的IT环境正面临着诸多挑战，如桌面数据安全无法保障，交付开发环境不够灵活等。引入超融合后，徐工将桌面应用、网站、财务和研发开发测试环境等平台部署在其上，有效提高了数据的安全性，同时还实现了业务的灵活扩展和快速上线。

徐工集团信息化管理部运维总监单长森

蓝色光标：蓝色光标作为一家不断快速成长的企业需要快速上线大量新系统，而不断扩容只会让IT架构愈加庞大、复杂，加大IT建设投入成本以及管理运维成本。超融合是蓝色光标应对挑战的理想架构，让过去分公司服务器宕机后完全无法访问的问题得以解决，业务稳定性和持续性得到全面保障，IT采购成本、运维资源投入和总体TCO更是下降75%。

蓝色光标 IT 运维总监李春树

合伙人代表着其享有超价值的权益

在2016年取得合伙人认可的基础上，联想超融合产品总监高志国规划了2017年联想超融合的落地情况，在2017年，联想“寻找最美合伙人”的足迹将遍布全国200个城市，覆盖7大行业，服务于50000多客户。

最美合伙人意思就是能够获得最美的权益。这些权益包括最美合伙人将获得参与超融合产品研发测试、优先享受诸多体验权益等机会。

在技术层面而言，联想将与最美合伙人成立联合实验室，邀请他们参与产品方向、策略、研发及测试等多个环节，实现联想超融合与客户真正需求的双向良性互动。

联想超融合总经理朱策

联想集团副总裁尉伟东表示：“最美合伙人计划是我们推广超融合解决方案的重要法宝，使我们与生态合伙人及企业客户保持良性互动。在未来的几年里，我们不仅会继续推进超融合合伙人计划，更会聚焦新一代超融合技术创新与落地，打造更开放的超融合生态，让我们的产品创新更具活力、让我们对行业需求的洞察更为深刻。相信通过坚持不懈的努力，我们一定能够推动超融合产品不断创新、市场发展和产业成熟，让超融合产业生态圈更健康、更开放，同时帮助企业客户实现的‘智’的聚变。”