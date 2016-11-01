今天企业面临着数字化转型与云计算应用的挑战。根据Gartner的预测，企业IT未来5-10年将是传统IT模式与互联网等新兴IT模式（即"双模式IT"）并存。
在"双模式IT"下，存储系统也在发生着巨变，正在从封闭、纵向的架构转向开放、横向、软件定义的架构。一方面，随着以OpenStack为代表的开放框架的兴起，软件定义存储系统逐渐成为市场主流，性能优秀、可靠性高、可扩展性强的开源软件Ceph脱颖而出；另一方面，容器技术迅速崛起，带动了市场对能够简化物理、虚拟和云环境中文件与对象访问的数据管理平台Gluster的需求，Gluster受到越来越多用户的青睐。
Ceph与Gluster的齐头并进也代表着存储领域的新趋势，共同为企业组织迈向云之旅与软件定义的世界照亮了前进道路。
为了让业界更加了解开源存储的优势，推动开源存储在企业级数据中心的落地，红帽携手Intel、云达科技和ZD至顶网共同举办2016年中国开源企业存储峰会。届时，全球开源存储专家、学者、企业IT主管、开源倡导者将汇集一堂，围绕"开放 融合 开源开启存储新世界 "这个主题，共同探讨在企业环境中如何运用开源技术，提升和优化存储系统。
峰会还会特别邀请业界知名开源专家分享Ceph/Gluster最新技术发展以及在各行业部署实施等方面的最佳实践。 前沿信息，鲜活案例，不容错过！
|13:30-14:00
|报名注册
|14:00-14:10
|欢迎致辞
|高飞 ZD至顶网总编
|14:10-14:20
|欢迎致辞
|张先民博士 红帽大中华区总裁
|14:20-14:50
|存储市场的颠覆与分布式架构的崛起
|张家驹 红帽资深架构师
|14:50-15:20
|存储革命
|张建 Intel亚太研发有限公司云存储技术组高级软件工程师
|15:20-15:45
|用于云计算的软件定义存储
|李家瑞 云达科技(QCT) 技术处协理
|15:45-16:10
|TaoCloud分布式存储助力新IT
|阮薛平 大道产品总监
|16:10-16:35
|XSKY SDS，激发通用平台数据潜能
|郭威 资深售前工程师
|16:35-17:25
|圆桌论坛：当存储遇到开源
|
主持人： ZDNet副总编邹大斌
嘉宾：红帽资深架构师张家驹、Intel亚太研发有限公司云存储技术组高级软件工程师张建、QCT事业开发部经理林宜蓁、大道产品总监阮薛平
|17:25-17:30
|抽奖&会议结束
|*备注：会议议程以现场为准
刘新萍
12-21 17:34
张家驹：我相信开源存储会逐渐的成为存储领域的主流吧，我觉得逐渐会替代原有存储，特别在新的业务场景里面发挥更重要的力量。
刘新萍
12-21 16:43
重磅环节：当存储遇到开源 主持人：ZDNet副总编邹大斌 嘉宾：红帽资深架构师张家驹、Intel亚太研发有限公司云存储技术组高级软件工程师张建、QCT事业开发部经理林宜蓁、大道产品总监阮薛平。
刘新萍
12-21 16:40
大道产品总监阮薛现场分享了《TaoCloud分布式存储助力新IT》的主题演讲，阮先生认为，GlusterFS不太适合于不确定文件名的检索，特别是海量小文件的检索。因为GlusterFS先天定位就是面向大文件，大带宽去设计的。GlusterFS整体上而言它是适合至少是几MB，或者文件几千个是可以的，如果几亿的文件就不太合适。兆级文件，G级文件是比较适合的。
刘新萍
12-21 16:19
XSKY资深售前工程师郭威 ：存储形态四个趋势发展，水平扩展、硬件通用化、普适多负载，应用感知。
刘新萍
12-21 16:15
QCT李家瑞：云达科技跟英特尔、红帽，在全球里面做很多的合作，架构上面做了一些调优，软件方面做一些池化的调优以及做一个整体方案。
刘新萍
12-21 15:15
计算机在这一百年当中大概分为三个阶段。第一个阶段是大机时代，第二个阶段是PC时代，第三个就是目前的云计算和大数据时代。张先民博士认为第三阶段的引领创新就是开源技术为代表的创新。get！
刘新萍
12-21 15:10
高级软件工程师的存储运维思路果然高大上，ceph开辟新的领域，intel将分布式存储作为软件定义存储的重要组成部分，同时也是将来的重要方向
刘新萍
12-21 14:47
Intel亚太研发有限公司云存储技术组高级软件工程师张建主题演讲：《存储革命》。
刘新萍
12-21 14:40
红帽资深架构师张家驹：我们看到开发模式从传统瀑布式的开发模式走向开发运维一体化的模式。应用架构已经从传统的三层架构走到了现在比较火的微服务，我们把服务分拆成不同小的实体。
刘新萍
12-21 12:51
存储峰会签到处恭候大家啦
刘新萍
12-21 12:10
地址及日程，供小伙伴们参考。
刘新萍
12-14 15:59
敬请期待！